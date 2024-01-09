英聯盃4強車路士鬥米堡　免費台直播

英聯盃4強首回合，米杜士堡主場火併車路士。米杜士堡係今屆4強唯一非英超球隊，實力同其餘3隊有距離，佢哋上場英足盃越級挑戰阿士東維拉，就失敗慘遭淘汰，今晚就算有地利都難有作為。「藍戰士」狀態回勇，加上近年對低組別對手甚少甩拖，可望反客為主，客勝值得支持。（HOY TV 77台周三凌晨4時直播）

車路士今季處於重組階段，演出無疑令球迷失望，但經過半季嘅磨合後，近期演出慢慢穩定落嚟，上場英足盃主場4比0大炒普雷斯頓，錄得今季第二次3連勝走勢。以高爾彭馬、史達寧同梅迪歷為首嘅攻擊線開始擦出火花，近期表現愈踢愈好，近3仗攻入9球，火力回復應有水平。

事實上車仔球員質素唔使懷疑，面對低組別球隊甚少失手，連同啱啱淘汰英冠嘅普雷斯頓，車仔已經連續28場本土盃賽對低組別球隊不敗。再者，呢支倫敦球會往績上亦食住米杜士堡，過去9次交手車路士全部贏晒，而且9場都係「派蛋」而回，擺到明格食格。

米杜士堡今屆殺入英聯盃4強有啲運仔，佢哋晉級過程從未遇上英超球隊，而且球隊近期狀態麻麻，近4場比賽3度落敗，加上塞內加爾門將辛尼迪安、澳洲「孖寶」拉利麥基爾同森姆施華拿，同樣要離隊踢非國盃及亞洲盃，前中後3線實力大打折扣，遇上近期「踩晒油」嘅車仔，主場亦凶多吉少，直取客勝穩陣。