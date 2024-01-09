佐藤壽人：日韓最具冠軍相

亞洲最矚目足球盛事──亞洲盃，將於周六凌晨揭開序幕，24路大軍會師卡塔爾爭逐錦標。除了日本、南韓、澳洲、伊朗、中國、沙特阿拉伯等常客外，亦有馬來西亞、巴勒斯坦等稀客殺入決賽周攪局，今次有前日本國腳佐藤壽人為大家拆解分組賽形勢，做定功課迎接這項大賽。

卡塔爾A組首名無懸念

東道主卡塔爾有足夠時間為今屆亞洲盃做好準備，加上A組看來沒有勁敵，預期這支衞冕之師能夠以小組首名資格出線。卡塔爾於2022年世盃主場出擊卻表現差勁，但世盃的水平明顯較高，所以該隊將可在亞洲盃賽事中，取得較多控制戰局的機會。作為東道主，卡塔爾應該可以交出好表現，晉級到較後階段，以增加今屆賽事的整體刺激興奮程度。

中國如今正經歷新舊交替的時期，最近有些表現認真麻麻，不過，中國有足夠實力去取得小組次名的出線席位。武磊仍然是中國的星級球員，他不但能夠乖巧地走到對方守衞的身後，還擁有製造機會及入球能力，踢法更加相當全面。現時他處於一個十分高的水平，對球隊舉足輕重。

今屆亞洲盃決賽周4支成績最好的第3位球隊，都可以晉級淘汰賽，而首次殺入亞洲盃分組賽的塔吉克，能夠在A組取得此出線資格，不過他們將要面對黎巴嫩的挑戰。預計中國與塔吉克的對碰於此分組至為關鍵，戰果肯定會對最終的出線情況帶來巨大影響。

澳洲可於B組突圍而出

在2022年卡塔爾世盃中，澳洲是其中一支最為成功的亞洲球隊，加上有新星湧現以及艾萊特繼續執教，預期他們今屆亞洲盃都會交出好表現，並能夠以B組首名資格出線。跟以往幾個世代比較，澳洲如今較為倚重團隊合作精神，不再單靠幾位個人能力出色的球員影響戰局。如果他們能夠順利以首名晉級的話，有可能於較後的4強階段硬撼沙特阿拉伯，絕對是一場扣人心弦的賽事。米歇爾杜基的演出最令我感到興奮，相信這位效力日職球隊的澳洲國腳，將會以勤力走動及門前的積極性，推動球隊勇往直前。

烏茲別克將會緊隨澳洲之後力爭次名出線。他們陣中有多位前途無可限量的年輕球員坐鎮，每當他們控球在腳時都能夠好好建立攻勢，預計他們將可次名出線。

至於敘利亞及印度將會一同爭奪有可能晉級的第3位出線席位，估計敘利亞最終將可力壓印度取得此分組的第3名。預期B組的大戰將會是澳洲對烏茲別克，應該會決定哪支球隊取得首名出線席位，不過次名出線有可能是一個較佳的選擇，事關8強階段將會面對較容易應付的對手。

C組伊朗勢壓贏阿聯酋

伊朗於上屆世盃表現差勁兼且欠缺一點凝聚力，但他們的進攻位置上有多位好波之人坐鎮，應該可以確保球隊取得C組的首名出線資格。至於C組最搶鏡球員，一定非阿斯蒙莫屬，預期這位羅馬射手將可為對手構成很多問題，成為伊朗能否取得成功的重要人物。事實上伊朗陣中有多位球員外流歐洲聯賽，有助球員的個人及團隊發展，但究竟他們能否於今屆賽事團結一心，將會成為關鍵。

阿聯酋將會在新教練保羅賓圖帶領下參加今屆賽事。上屆世盃他表現出色，成功帶領南韓打入16強，他會打造出一支良好組織性，而且可以在較長控球下時間建立攻勢的球隊。近年他們的表現確是差強人意，究竟能否穩定地展示出球隊的質素還有待觀察，然而分組賽階段應該可以控制大部分比賽的節奏，預期可以次名資格出線。

巴勒斯坦從未突破亞洲盃分組賽階段這個關口，但今屆賽事球隊充滿戰意，我認為他們將可取得第3名，並有機會晉級16強，香港將會在這小組陷於苦戰。

日本超班穩做D組1哥

雖然日本有部分球員只能在亞洲盃賽事展開前，才能夠由歐洲歸隊備戰，作戰狀態令人感到擔憂，但大家可別忘記，「藍武士」的質素及板櫈深度相當強勁，取得D組首名出線資格可謂高唱入雲。

日本在主帥森保一帶領下，於2023年表現出色，盡顯球隊的質素。這支被喻為是史上最強的日本國家隊，於2022年世盃交出令人印象深刻的好表現，並且於幾個位置上都有所改進，在今屆賽事有很大機會可以取得冠軍。負傷入選的三笘薰未必能夠為日本上陣，不過伊東純也絕對有能力填補左路的位置，而久保建英則會擔任右翼鋒的角色。事實上，日本陣中有多個球員選擇，亦有機會踢無翼鋒陣式。

伊拉克最近於世盃外圍賽擊敗印尼及越南，加上他們分組賽首戰不用對日本，應該有助他們於分組賽早段建立出一定的走勢，並順勢取得次名出線席位。越南應該會緊隨兩支球隊取得第3名，分組賽第2個比賽日他們會對印尼，勝方有機會取得一個晉級16強席位。越南對印尼有可能是最重要的比賽，並決定此分組的晉級形勢，當然最令人期待的賽事，應屬第2輪的伊拉克對日本。

南韓E組鶴立雞群

今屆亞洲盃最強的兩支球隊是南韓及日本，由德國名將奇連士文執教的「太極虎」，攻守相當具質素，陣中有有多位球員能夠產生入球威脅，所以應該可以取得E組首名出線資格。

南韓陣中擁有金玟哉、孫興民及李康仁等現正效力歐洲各大球會的球員坐鎮。雖然，他們幾位都是超卓的球員，但整體上跟日本相比之下，日本如今的板櫈深度較為好，絕對是亞洲最強的球隊。

除了南韓陣中一眾球星外，馬來西亞的阿里夫艾爾曼於今屆卡塔爾亞洲盃的演出，同樣令人期待，事關他擁有高速及良好的個人技術，經已在亞冠盃賽事中展現出來。這是一個最難預測哪支球隊可取得次名出線席位的小組，馬來西亞、約旦、巴林都有可能取得次席，不過馬來西亞於攻守方面較為平衡，有可能力壓另外兩支球隊獲次名晉級。

因此巴林與馬來西亞的對碰相當關鍵，將會決定此分組的最終排名，巴林有機會取得第3名，並希望有足夠分數取得晉級16強資格，不過約旦肯定是一個難纏的對手。

沙特奪F組首名冇難度

沙特阿拉伯的本土聯賽最近受到重大關注，其國家隊的實力應該有所提升。這支外號「西亞綠鷹」的西亞勁旅，陣中亦有艾達沙尼這位於上屆世盃大放異彩的球星坐鎮，因此，他的入球能力將可協助球隊鎖定F組的首名出線資格。

如今眾人的目光都落在沙特阿拉伯身上，皆因其主教練是鼎鼎大名的文仙尼，以他的執教功力以及麾下球員能力，沙特絕對可以於今屆亞洲盃達到預期成績。

若論個別球員的演出，泰國球員索拉察值得留意，他近年於日職賽場交出了耀眼的表現，不過，另一曾經於日職有活躍表現的球星猜拿迪普桑格辛因傷落選，為球隊帶來嚴重影響。泰國是另一支腳法相當細膩的球隊，雖然他們擁有足夠實力取得次名席位，但能否可以跟吉爾吉斯及阿曼一樣，保持控球在腳的踢法。

如果泰國能夠取得次名出線資格的話，吉爾吉斯應該可取得第3名，並有機會晉級16強。相信F組每一場分組賽都肯定會鬥得難分難解，得失球差有可能會成為最終能否晉級的關鍵因素，而沙特阿拉伯對泰國的比賽賽果，可能會對最終排名帶來關鍵影響。