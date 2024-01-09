甲一　滿貫2分險勝香港東方奪常規賽冠軍

甲一男籃周二（9）晚上演常規賽「一哥」之爭，吸引更多球迷入場，入座率回復至約7成。最終滿貫以77：75險勝，繼銀牌冠軍之後再奪常規賽冠軍。

香港東方銀牌決賽以80：90不敵滿貫，今場更受傷兵問題困擾，基拔、徐遠成和胡卓斌都只能在席上觀賽。首節滿貫從外線開火，李琪、蕭瑋耀和吳松峻合轟4記三分球，一度拉開至17：6。東方此節中段由徐遠征取7分，加上卜聿揚在蓋帝斯面前放籃得手，連追9分至落後2分，但滿貫再由蔡再懃連得7分，再度拉開成26：17。

第2節開段滿貫的歐陽維江連轟2記三分球，蔡再懃亦在外線得手，助「綠軍」拋離16分。東方則靠麥洛連和徐遠征在顏色地帶追分，滿貫由蔡再懃博得「3＋1」「止血」，但東方再有蘇利文轟右邊45度三分球，加上徐遠征在中距離得手，力追至5分差距。滿貫之後有方誠義命中「long 2」後接應蔡再懃長傳上籃得分，加上李琪擺脫卜聿揚防守轟三分球，助滿貫以47：36領先。

易籃後，東方展開大反擊，徐遠征中距離得手，中鋒卜聿揚力壓惠龍兒放籃後再有一記反手上籃，射手梁嘉顯亦終於解鎖連轟3球三分球，滿貫則由蓋帝斯籃下搶6分，但東方再有徐遠征手感火燙再轟5分，終於反超前。身高2米08的中鋒卜聿揚愈戰愈勇，送上大力入樽贏得全場掌聲，滿貫中鋒蓋帝斯單節10分收復失地，東方此節以62：61稍微領先。

第4節開段，惠龍兒和吳松峻先後有精彩演出，前者面對東方「雙塔」夾擊下上籃得手，又助攻方誠義得分，吳松峻則再轟三分球，又偷球製造反擊，助滿貫打出9：2至70：64。東方沉着應戰，卜聿揚再轟5分，加上蘇利文上籃得手，超前至71：70。雙方之後你追我趕，最後3分鐘大部分時間維持1分差距，滿貫惠龍兒最後9秒博得罰球，他兩罰中1，最終滿貫以77：75險勝。

數據方面，滿貫蓋帝斯19分13籃板、蔡再懃18分，吳松峻6分6助攻。香港東方徐遠征轟全場最高24分，另有5籃板4助攻，卜聿揚18分7籃板，梁嘉顯和麥洛連各得11分。