外流港將　加盟曼市聯　曾以行：想踢省港盃

有份幫助港隊在杭州亞運歷史性闖入4強的前傑志後衞曾以行（Ellison），早前決定赴英國升學，更剛加盟英國第7級聯賽球隊曼市聯，惟因工作證仍未辦妥，暫時未能上場。Ellison承認自己狀態仍有改善空間，但期望能夠打入決選名單，代表港隊出戰月底展開的省港盃。

去年中赴英國升學的20歲年青後衞曾以行，剛加盟當地第7級聯賽球隊曼市聯，他接受本報記者訪問時，透露自己已經跟操了2至3個月，但目前正在等待工作證，因此遲遲未能上陣。Ellison續指第7級聯賽的水平比想像中高，而自己由於身形較輸蝕，亦只能改任防守中場、右閘：「隊隊都好有競爭性，實力好接近，低組別聯賽戰術運用可能粗糙啲，但比賽速率、球員嘅基本功同體能都好好。」

第42屆省港盃將於月底復辦，Ellison早前亦順利打入港隊29人初選名單，自亞運後未曾再在職業賽場比賽的他，首先感恩教練莊恩安達臣及司徒文俊繼續留意自己，他期望可以代表港隊出戰這項賽事，但同時承認狀態未算最好：「自己暫時仲係練波未有得比賽，雖然強度高但唔係日日練，狀態感覺唔算特別差，但仲有改善空間。都想參與省港盃，始終係一個傳統，希望可以幫港隊衞冕，同埋想喺香港球迷同教練面前表現自己，證明即使去到英國我都依然有繼續努力踢波。」