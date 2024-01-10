【有片】彭馬錯失世紀空門　車仔不敵米堡

去片睇高爾彭馬門空炒高

周三(10日)凌晨英聯盃4強首回合爆大冷，英冠球隊米杜士堡主場以1比0擊敗英超豪門車路士，先下一城。車路士今仗形勢佔壓倒性優勢，但攻門把握力極差，擔任「假9」角色嘅高爾彭馬更加離門5碼，面對空門射高，實在非常離譜，惟有寄望次回合返主場博翻身。

車路士一直缺乏可靠前鋒，導致過往比賽浪費大量入波機會，領隊普捷天奴今仗干脆將中場高爾彭馬推前充當「假9」，希望以呢位腳風甚順嘅21歲新星爭取入波。不過卻事與願違，車路士全場有18次射門，比對手多12次，但只有5次中目標。

反觀米杜士堡即使開賽20分鐘內已有2位球員傷出，加上僅佔28%控球率劣勢下，仍然憑高效反擊，由21歲翼鋒海登夏格尼37分鐘射入打開紀錄。

臨完上半場，車路士獲得黃金機會，米杜士堡門將湯高華撲救甩手，高爾彭馬上前離門5碼凌空起腳，竟然射高，拍得住當年車仔射手費蘭度托利斯錯失世紀空門。換邊之後，車路士雖然加強攻勢，但都係隔靴搔癢，最終輸0比1而回，爆出5.3倍主W。

賽後車仔主帥普捷天奴承認球隊犯下太多錯誤，埋門一腳唔夠冷靜：「我哋好失望同沮喪，因為犯下錯誤受到懲罰，失波後想扳平非常困難，其實創造唔少機會，但球員喺門前表現唔夠冷靜，依家我哋會先考慮下場英超對富咸嘅事情，之後再為次回合做準備。」

根據OPTA統計，車路士近2季已經輸咗21場作客賽事，屬於同期最多作客敗仗嘅英超球隊，亦係自1999年10月之後，首次喺英聯盃輸畀低組別聯賽球隊。車仔將於1月24日凌晨英聯盃4強次回合主場再鬥米杜士堡，如果再唔提升入球效率，恐怕難以收復失地。