米堡的光輝歲月 簽祖連奴拉雲拿利轟動一時

米杜士堡喺英聯盃4強首回合以1比0擊敗車路士，有望相隔20年再嘗呢項錦標嘅冠軍滋味，呢支英冠球隊曾於上世紀90年代中期有過風光日子，包括簽入2位球星祖連奴、拉雲拿利轟動一時，並於97及98年連續2屆打入英聯盃決賽，現時由曼聯名宿卡域克執教，有望重現昔日光輝歲月。

米杜士堡1994年聘請曼聯傳奇名將白賴仁笠臣擔任領隊，並大肆增兵，最受注目係1995年以當時天價475萬鎊收購巴西球星祖連奴，呢位綽號「小巨人」嘅中場腳法細膩，為當時英超帶來唔少娛樂性。

1996年米堡簽入祖雲達斯射手拉雲拿利，呢位意大利「白頭佬」首季英超上陣33場有16球進帳，可惜球隊該季降班。此外，英格蘭「壞孩子」加斯居尼1998年加盟米杜士堡，亦引起關注，但呢位中場當年已處於低潮。

另外，英格蘭現任主帥修夫基球員時代曾於2001至06效力米杜士堡，並以隊長身份協助球隊奪得2004年英聯盃冠軍，相隔20年之後，米杜士堡能否再次奪冠，大家拭目以待。