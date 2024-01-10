「準神」大師賽驚險響頭炮　卓林普：我以為要回家

爭取衞冕的「準神」卓林普在倫敦上演的桌球大師賽險陰溝裡翻船，周二與奇倫威爾森苦戰11局才憑決勝局險勝，逃過2024年頭炮出局的厄運。

卓林普今仗開局未在狀態，讓奇倫威爾森開波即連取3局，領先3比0，然而「準神」在第4局發力，更在第5局打出一Cue101度，一口氣連贏5局，反超前5比3，但威爾森再乘着機會連贏兩局追平比賽，即使在決勝局「起迫」打出一Cue51度，但在關鍵時刻，反而令卓林普有機可乘，轟出一Cue65度反勝，以總局數6比5淘汰對手晉級；將與「機長」卡達爭逐8強席位。

卓林普於2019年首奪此項賽事冠軍，而去年再嚐捧盃滋味，然而他一直獲幸運之神眷顧，去年頭兩圈都是以6比5險勝對手晉級，跟今天的過程十分相似。他今季表現不俗，10月奪得三個排名賽冠軍，而目前正爭取成為第7位在大師賽贏得兩次或以上的球手。

這位世界「２哥」賽後坦言:「這場比賽有點奇怪，不是最高水平，我落後0比3的情況下在戰鬥，而5比4時我打出很差位置，奇倫威爾森完成了令人難以置信的解圍，然後他控制了決勝局，我以為他會完成比賽，我也感到要回家；他追求的紅球冒了一點風險，不幸地留下了差距，令我得到機會。」

至於另邊廂澳洲名將羅拔臣則不似卓林普這麽好運氣，以3比6不敵鶴健士，本年首仗即出局。羅拔臣今季表現不太理想，目前世界排名前16的位置也受到威脅，他目前的賽季臨時排名第32位，而這位2010年世界冠軍在今季排名賽上未有試過在32強過關。