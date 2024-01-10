英聯盃4強利物浦鬥富咸　免費台直播

英聯盃4強首回合利物浦主場迎戰富咸。「紅軍」高踞英超榜首，剛於英足盃激戰阿仙奴贏波而回，其中前鋒路易斯迪亞斯更射入奠勝球，今仗有佢擔大旗，即使穆罕默德沙拿踢太公波離隊，利物浦火力不減。另邊廂富咸亦喺英足盃晉級第4圈，連同聯賽贏阿仙奴累積2連勝，將出全力博偷雞，2.5球入球大係不二之選。（HOY TV 77台周四凌晨4時直播）

利物浦近況出色，包括英聯盃8強主場5比1大破韋斯咸，聯賽4比2擊敗紐卡素等，都開出大比數，若單計聯賽盃，紅軍近4場總入球更全開3球或以上，可見佢哋對呢隻「盃仔」相當重視。

雖然紅軍嘅日本中場遠藤航同埃及前鋒穆罕默德沙拿要代表各自國家隊踢亞洲盃及非國盃，需要暫時離隊，戰力難免受影響，但領隊高普已經搵到解決方案，繼續排出一個具攻擊力陣容，以上場贏阿仙奴為例，中場阿歷斯麥亞里士打復出後表現醒神，頂替「王牌」穆罕默德沙拿嘅路易斯迪亞斯更成為奇兵，上場就係憑佢埋齋以2比0搞掂兵工廠，估計今仗呢位哥倫比亞國腳會繼續擔正數胡，帶領「紅軍」趁主場之利喺首回合先拔頭籌。

另邊廂，富咸表現反覆，能夠連續兩場贏諾定咸森林及韋斯咸5比0，其後卻突然走樣，4場法定時間錄得1和3負，近期又喺聯賽擊敗阿仙奴同英足盃贏洛達咸獲2連勝，可以話係「神經刀」冇得估，而且佢哋今季聯賽作客晏菲路激戰利物浦，由先落後到反超前，最終倒輸3比4，令球迷嘖嘖稱奇，雙方事隔1個多月再碰頭，隨時又爆出驚人賽果，入球大有買趁早。

更多賠率：