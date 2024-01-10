體院新院長蔡玉坤首談展望：港隊奧運屆屆有牌攞

剛於今年元旦正式成為香港體院新院長的蔡玉坤（Tony)，周三（10日）首談上任展望，他直言今年最大任務是協助運動員及教練在巴黎奧運爭取佳績，並期望長遠「屆屆有牌袋」。

由運動員、教練以至進身為壁球總教練，再擔任副院長8年，在體院服務逾25年的Tony，以體院新掌舵人身份與傳媒茶聚，他直言今年主要任務是巴黎奧運:「巴黎奧運是很大挑戰，上屆香港獲得史無前例的成績，但今屆沒有了空手道項目，也有部分運動員退役，要爭取佳績有不同難度，但我有個希望，是長遠可以穩定有成績，每屆都有獎牌。」被問到心目中的獎牌期望時，蔡玉坤坦言：「可能大家心目中都有個想法，但我不想以這身份說出來，免得對運動員有壓力。」他也提到2025年的全運及2026年的亞運，當然都是重點目標。

他續稱梯隊的接軌也是重視的一環，雖然疫情期間流失了部分年輕運動員，對某些項目發展有一定影響，但現已重回穩定狀況，並希望可以爭取時間追上進度，以減低出現斷層的機會。

體院由銀禧中心發展至今已超過40年，當中成就不少體壇輝煌，Tony直言當任新院長會將體院多年來的成功發展再強化，以穩固的根基上再做得更好，他透露於4月會新增醫務總監，將體院的運動醫學及科研等更專業管理，以助運動員及教練在未來更有效地爭取佳績。

蔡玉坤表示：「體院現在有14000名獎學金運動員，運動員最擔心就是受傷問題，也有其他與身體有關的問題；我們未來三個範疇包括在醫學、運動心理及運動營養等都是着重的，希望為運動員做得更好。」此外，新建的體育大樓將於7月落成，面積近1萬平方米，屆時醫學及科研部將會移遷入內，而乒乓館及空手道館都會搬到新大樓，舊有的乒乓館則會讓擴展為劍擊館。

本身是壁球運動員出身的蔡玉坤強調，未來發展均會以運動員為重點，讓運動員作「雙軌發展」都是重點推行，繼續與本地大學及教育機構合作，讓他們可以當運動員的同時配合學習，甚至將來退役後都可以在「第二事業」上有理想發展。