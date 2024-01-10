香港隊　安永佳信安達臣信逼搶

香港男子足球代表隊近年屢創佳績，先於2022年晉級「亞洲盃」決賽周，又於去年歷史性打入亞運4強，以上兩件港足大事，安永佳（Matt）皆參與其中。他熱切期待代表港隊出戰「亞洲盃」決賽周，盼再度為球迷帶來驚喜。■圖、文：鄧文滔

港足於2023年可謂嘗盡苦與樂，試過友賽10球大破汶萊，卻又於世盃外首圈次回合不敵不丹，幾乎未能晉級，對Matt而言，去年其中一個最難忘的片段，莫過於助港隊先後打敗巴勒斯坦及伊朗，打入亞運4強，他至今回想起8強戰勝伊朗一役，仍相當興奮：「賽前應該冇人估我哋會贏，所以大家好想踢好呢場波證明自己，最後真係贏到伊朗，呢個應該係職業生涯目前為止最大嘅成就。」

Matt又形容這段亞運經歷，使他成長了不少：「呢屆亞運令我明白到，足球場上乜都有機會發生，只要保持信念，隨時可以創造驚喜。」

也許正是一個「信」字，才令港隊渡過一個又一個難關。莊恩安達臣擔任港隊主教練後，一直主打逼搶戰術，惟球隊去年友賽新加坡及柬埔寨等隊伍，俱未能獲勝，但Matt稱從未因此失去信心：「雖然有好幾場都贏唔到，但我哋一直相信呢套戰術係Work㗎，而且依家隊內有好多出色嘅攻擊球員，大家都準備好為香港作貢獻。」

港隊前線過去1年先後有米高、艾華頓、祖連奴和史提芬彭利拿入籍，但Matt反而樂見他們加入港隊後，帶來良性競爭：「隊波有咁多好球員，對大家都係好事，因為我哋要搏盡去爭正選，推動自己做得更好，同埋最緊要係同佢哋夾好啲，畀到威脅對手。」

亞洲盃決賽周如箭在弦，港隊近期已進入備戰最後階段，Matt形容能夠出戰這項大賽意義深遠，會當作最後一次出戰亞洲盃般，在場上奮戰，即使同組對手有伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦，也絕不會放棄：「雖然同組對手好強，但我哋唔會驚㗎，大家已經準備好傾盡所有，即管睇吓到時會攞到咩成績。」

【安永佳檔案】

出生日期：

1997年1月1日（27歲）

位置：前鋒

身高：1米88

來季有望出戰中超

Matt：努力係會有回報

Matt剛過去1年在球會級賽事，同樣有出色發揮，去季於中甲斬獲15球，成為在中甲單季入球數最多的香港球員，助廣西平果哈嘹取得聯賽第4名，個人更當選年度最佳球員，Matt謂自己甫外流中甲後需時適應，以致首季演出未算理想，幸好經努力後，終於在上季有好表現：「第1季受新冠疫情影響，我好少周圍走，唔太適應環境，搞到有啲唔開心。到上季季前，我好畀心機練波，好彩努力係有回報嘅，終於可以喺球迷面前證明實力。」

此外，Matt日前在微博發表離隊感言，向廣西平果哈嘹全隊致謝，「亞洲盃」公布的參賽球員名單，亦顯示他所屬球會已轉為新賽季將會升上中超的四川九牛，意味Matt或會踏足中國頂級聯賽，且看這位「港足男神」能否再次實現突破。