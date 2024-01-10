香港女甲籃球聯賽　福建膺總冠軍

修頓場館周三（10日）上演最後兩場香港女子甲組籃球聯賽決賽周賽事，最終頭場福建以81:47擊敗東方，鎖定本季女甲總冠軍寶座。

以第3名完成常規賽的福建於決賽周表現出色，前兩場先後擊敗荃灣和偉邦，因此福建只要是役擊敗東方，就能奪得總冠軍。

福建第1節入局較快，任栩燕兩度上籃得手，劉常學於3分線外建功，趙珈萮遠投近切連得7分，拉開至16:4，令東方叫暫停調整。東方暫停過後就有鄧凱蓉射入3分球「止血」，但無阻福建以19:9領先完第1節。

福建第2節繼續搶攻，任栩燕助攻冼美嘉上籃，楊溢希射入兩球3分球，倪碧賢博得「and 1」助球隊維持雙位數領先，東方嘗試負隅頑抗，潘文雅本節末段兩罰全中，但福建在楊溢希及趙珈萮頭兩節各得9分帶領下，成功擴大優勢至37:23完半場。

潘文雅第3節初段連入兩球3分，曾經把差距縮窄至10分，但福建有陳偉萍於內線連取4分，劉常學轉身射入中距離更贏得不少掌聲，兼助福建拉開20分差距。東方第4節無法平反敗局，最終福建以81:47勝出，奪得總冠軍。

卓婷今季回巢福建，隨即助福建成為總冠軍，她透露自己身體抱恙，因此最後兩場決賽周賽事，上陣時間明顯減少，但她認為在場邊見證隊友大打爭氣波，使這個冠軍更為特別：「我在隊內屬於年紀較大的球員，以往要帶領她們在賽場上奮戰，看着大家不斷成長，就算我大部分時間僅能在場邊打氣，也十分開心。」

卓婷又笑言，今季女甲賽程較以往漫長，笑言需時適應：「以往女甲是4月開季，大約7月已完季。但今季戰至1月才收尾，所以就算我已打了擊多個球季，都要學會調整狀態，適應新賽期。」

此外，修頓場館周四（11日）會舉行兩場甲一男籃聯賽名次賽，分別由漢友對南青（周四晚上7時開賽），以及建龍飛馬對崇德飛鷹（周四晚上8時40分開賽）。各支球隊必定出盡渾身解數，力求擺脫降班危機，激戰可期。