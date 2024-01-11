102秒連轟2球　「後勁王」利物浦反勝富咸

周四(11日)凌晨英聯盃4強首回合賽事，利物浦再次展現「後勁王」威力，下半場102秒內閃電連轟2球，主場2比1反勝富咸，重演上月英超80秒反勝富咸嘅經典。利物浦領隊高普大讚球員心理質素強大，經常可以逆轉形勢，但強調次回合仍充滿變數。

利物浦有多名主力缺陣，上半場依然控制戰局，但攻破唔到富咸防線之餘，19分鐘更有華基爾雲迪積克解圍失誤，韋利安禁區內精彩推進近門射入。利物浦56分鐘換入達雲紐尼斯同加普，成功改變戰局，68分鐘居迪斯鍾斯射門省中對手彈入，唔夠2分鐘達雲紐尼斯傳中畀加盟射入，2個入波相距102秒，「紅軍」最終贏2比1先拔頭籌。

利物浦上月英超主場對富咸，87分鐘仍落後2比3情況下，完場前80秒內連入2球反勝4比3。據Opta數據顯示，利物浦今季已經第7次喺先落後下反敗為勝，係英超、英冠、英甲同英乙入面今季反勝次數最多球隊，名副其實係「後勁王」。

利物浦領隊高普賽後表示：「要做到反敗為勝，首先要有質素，同時要有自信，總括而言就係要強大心理質素，呢啲嘢冇得訓練，只可以睇住佢哋作出反應，球員今季喺好多場比賽都做得到。」