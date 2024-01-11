羅馬打吡超火爆　球員被掟酒樽　寸王又被逐

周四(11日)凌晨意盃8強，拉素主場1比0擊敗羅馬晉級，呢場「羅馬打吡」一如所料極度火爆，雙方球迷不斷互罵兼掟雜物入場，羅馬嘅艾度亞度保夫更被酒樽掟中頭；比賽同樣火藥味十足，一共3個球員食紅牌，羅馬教練摩連奴亦連續第2場比賽被逐。

今場雙方勢均力敵，羅馬前鋒保羅戴巴拿半場傷出，拉素喺51分鐘博到12碼，由薩卡尼操刀射入。比賽尾段出現混亂，羅馬中場艾度亞度保夫被換走嗰陣，被看台上掟嘅酒樽打中頭，好在佢未有受傷。補時階段雙方再失控，拉素嘅柏度洛迪古斯2黃1紅被逐，之後羅馬前鋒阿斯蒙被指打人直接食紅牌，另一羅馬球星基安盧卡文仙尼亦因羞辱球證再食紅牌。據報摩連奴同樣被趕出場，繼上場聯賽對阿特蘭大後，連續2場被趕走。完場後更有防暴警察入場，阻止兩隊球迷發生衝突。

摩連奴賽後批評球證執法：「佢哋畀咗拉素一個『現代12碼』，呢球波係VAR出現前一定唔會判。」至於被酒樽掟中嘅艾度亞度保夫就話：「有人用酒樽掟中我個頭，不過我當時覺得唔應該搞大件事，因為我相信只係偶然事件，寧願集中番球場上嘅事。」