國際邁亞密2月訪港　港隊暫定由「安帥」領軍

有阿根廷球王美斯效力的美職球隊國際邁亞密，將於下月訪港跟香港隊交手，主辦單位周四（11日）舉行記招，透露賽事設免費電視直播，足總主席霍啟山稱，暫定由大港腳主教練莊恩安達臣帶領香港隊出戰，倘若港隊因征戰「亞洲盃」未及回港，會再作安排。

國際邁亞密會在2月4日，到香港大球場與港隊交鋒，政府向主辦單位提供1,600萬配對撥款，以及其他配套支援。政府及主辦單位也會免費提供15,000張2月3日賽前操練的門票，予基層家庭、青少年運動員及殘疾運動員等，讓他們入場欣賞美斯等球星的風采，主辦單位亦會舉行特別活動，讓部分國際邁亞密球員與香港青年梯隊成員交流。此外，由於比賽門票已全數售罄，因此Now TV會提供免費電視直播，讓未能購買門票的市民觀賞賽事。

足總主席霍啟山表示，暫定由「安帥」帶領港隊與國際邁亞密對壘，惟一旦「大港腳」屆時因出戰「亞洲盃」決賽周，未能到港會另作打算：「大家一定以『亞洲盃』為重，如果佢哋趕唔切返香港，我哋會同『安帥』傾下一步點做。」霍啟山又謂，現正爭取比賽當天上午，會有多1課國際邁亞密開放予公眾，惟細節有待商討。

米基爾、艾華及顏卓彬3位入選港隊初選的球員，也有現身記招，其中顏卓彬盼能與美斯比賽，甚至與對方交換球衣：「美斯上次跟阿根廷嚟香港嗰陣，我咁啱唔喺香港，冇辦法親眼睇佢踢波，希望自己有機會落場感受氣氛之餘，仲可以同美斯交換波衫。」米基爾就希望港隊能先開紀錄，引來在場人士掌聲雷動，艾華則對有望與幾位世界級球星交手深感期待。