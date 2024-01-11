佐藤壽人拆解24路大軍　日韓超班首名冇懸念

亞洲最矚目足球盛事─亞洲盃，將於香港時間周六凌晨揭開序幕，24路大軍會師卡塔爾爭逐錦標。除了日本、南韓、澳洲、伊朗、中國、沙特阿拉伯等常客外，亦有馬來西亞、巴勒斯坦等稀客殺入決賽周搞局，今次有前日本國腳佐藤壽人為大家拆解分組賽形勢，做定功課迎接這項大賽。

●A組：卡塔爾獨大穩出線

東道主卡塔爾有足夠時間為今屆亞洲盃做好準備，加上A組看來沒有勁敵，預期這支衞冕之師能夠以小組首名資格出線。卡塔爾於2022年世盃主場出擊表現差勁，但世盃的水平明顯較高，所以該隊將可在亞洲盃賽事中，取得較多控制戰局的機會。作為東道主，卡塔爾應該可以交出好表現，晉級到較後階段，以增加今屆賽事的整體刺激興奮程度。

中國正值新舊交替

同組中國正經歷新舊交替，近況亦麻麻，幸好有星級球員武磊壓陣，仍有足夠實力爭取小組次名。值得一提，今屆4支「最佳第3名」同樣可以晉級，A組的塔吉克及黎巴嫩對此虎視眈眈，預計中國對塔吉克的戰果，會對最終出線情況帶來決定性影響。

●B組：澳洲夠合拍有望突圍

在2022年卡塔爾世盃中，澳洲是其中一支最為成功的亞洲球隊。跟以往幾個世代比較，「袋鼠兵」在領隊艾萊特帶領及新星湧現下，變得較為倚重團隊合作。同時，米歇爾杜基的演出最令我感到興奮，相信這位效力日職球隊的澳洲國腳，將會以勤力走動及門前的積極性，推動球隊勇往直前，預期他們於亞洲盃都會交出好表現，並能夠以首名資格出線。

烏茲別克年輕活力足

烏茲別克將會緊隨澳洲之後力爭次名出線。他們陣中有多位前途無可限量的年輕球員坐鎮，每當他們控球在腳時都能夠好好建立攻勢，預計他們與澳洲的對碰，會決定哪支球隊取得首名席位。

●C組：伊朗外流兵撐場可秤先

伊朗於上屆世盃表現差勁兼且欠缺一點凝聚力，但他們的進攻位置上有多位外流歐洲聯賽的好波之人坐鎮，尤其是效力意甲羅馬的阿斯蒙，這位星級射手可為對手構成很多威脅，只要球隊能團結一心，不難取得佳績。

阿聯酋新帥加持具威脅

然而，這組阿聯酋在新帥保羅賓圖帶領，或會成為攔路虎。這位葡萄牙籍主帥上屆世盃帶領南韓，以良好組織性的足球打入16強，如今他改掌阿聯酋帥印，在分組賽階段應該可以「照辦煮碗」，以長時間控球主導比賽節奏，預期最少可以次名資格出線，甚至在「伊阿戰」贏波挑戰首名地位。

●D組：日本人腳勁做硬一哥

日本在主帥森保一帶領下，於2023年表現出色，盡顯球隊的質素。這支被喻為是史上最強的日本國家隊，於2022年世盃交出令人印象深刻的好表現，並且於幾個位置上都有所改進，在今屆賽事有很大機會可以取得冠軍。

伊拉克受惠賽程搶次名

陣容方面，負傷入選的三笘薰未必能夠披甲，但伊東純也有能力填補左路位置，而久保建英則會擔任右翼鋒的角色。事實上，日本陣中每個位置都有多個球員選擇，甚至踢「無翼鋒陣」也是其中一個選項，可見其質素及板櫈深度相當強勁，取得首名出線資格可謂高唱入雲。

至於伊拉克最近於世盃外圍賽擊敗印尼及越南，加上他們分組賽首戰不用對日本，應該有助他們於分組賽早段建立出一定的走勢，並順勢取得次名出線席位。

●E組：南韓粒粒皆星鶴立雞群

今屆亞洲盃最強的兩支球隊是南韓及日本，由德國名將奇連士文執教的「太極虎」，擁有金玟哉、孫興民及李康仁等現正效力歐洲各大球會的球員坐鎮，攻守相當具質素，陣中有有多位球員能夠產生入球威脅，所以應該可以取得E組首名出線資格。

其餘3隊各有千秋

另邊廂，馬來西亞的阿里夫艾爾曼的演出，同樣令人期待，事關他擁有高速及良好的個人技術，經已在亞冠盃賽事中展現出來。這是一個最難預測哪支球隊可取得次名出線席位的小組，馬來西亞、約旦、巴林都有可能取得次席，不過馬來西亞於攻守方面較為平衡，有可能力壓另外兩支球隊獲次名晉級。因此巴林與馬來西亞的對碰，隨時決定此分組的最終排名。

●F組：沙特星味濃晉級熱門

沙特阿拉伯的本土聯賽最近受到重大關注，其國家隊的實力應該有所提升。這支外號「西亞綠鷹」的勁旅，陣中亦有艾達沙尼這位於上屆世盃大放異彩的球星坐鎮，因此，他的入球能力將可協助球隊鎖定F組的首名出線資格。

泰國索拉察值得留意

若論個別球員的演出，泰國球員索拉察值得留意，他近年於日職賽場交出了耀眼的表現，不過，另一曾於日職搵食的球星猜拿迪普桑格辛因傷落選，為球隊帶來嚴重影響。因此，我相信F組每一場分組賽都肯定會鬥得難分難解，得失球差有可能會成為最終能否晉級的關鍵因素，而沙特阿拉伯對泰國的賽果，可能會對最終排名帶來關鍵影響。