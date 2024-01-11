港超聯 晉峰簽韓援打孖上

矢志下半季急起直追的晉峰，周四(11日)透過球隊fb專頁公布，獲南韓籍中堅金賢昊，以及翼鋒李倫權來投。

出身自南韓大學聯賽的金賢昊(Kim HyunHo)，來港前效力過多支南韓第4級別聯賽球隊，包括高陽市民和世宗萬納斯等，比賽經驗豐富。加盟「粉紅兵團」後，金賢昊將與同鄉金相佑，肩負起球隊中路防守的重任。

之前曾有外流越南經驗的金賢昊，對於征戰港超聯顯得信心十足：「希望可以幫晉峰提升水平，喺下半季攞到比上半季更加好嘅成績。最重要係球迷嘅支持，我一定會用表現報答大家嘅！」

至於司職翼鋒的李倫權（Lee Yoonkwon），出身自全南天龍青年軍，曾效力朝鮮大學、全北現代汽車和唐津市民FC等南韓球隊。擁有南韓頂級聯賽出賽經驗的李倫權表示，會保持謙虛的態度，迎接在香港的各種挑戰，並希望可以盡快在球場與球迷見面。

金賢昊和李倫權已辦妥足總註冊手續，可於周六(13日)對傑志的「賽馬會菁英盃」分組賽候命。

【球員檔案】

金賢昊(Kim HyunHo)

出生日期：2000年7月24日

身高：1米81 司職：左後衞、中堅

曾效力球隊(只列部分)：高陽市民(南韓)、世宗萬納斯(南韓)

球衣號碼：66

李倫權（Lee Yoonkwon）

出生日期：2000年1月16日

身高：1米74 司職：左、右翼

曾效力球隊(只列部分)：朝鮮大學(南韓)、唐津市民FC(南韓)、全北現代汽車(南韓)

球衣號碼：33