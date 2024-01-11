歇冬後火力有所提升　巴塞入球大手到拿來

今晚喺中立場沙特阿拉伯繼續西班牙超級盃4強賽事，衞冕嘅巴塞隆拿大戰上屆西班牙盃亞軍奧沙辛拿。巴塞隆拿歇冬後表現好轉，聯賽絕殺拉斯彭馬斯後，上場西盃半力出擊亦成功晉級，火力明顯有所提升，今仗對住實力一般嘅奧沙辛拿贏面甚高，但主勝冇肉食，轉捧2.5球入球大。（周五凌晨3時開賽）

巴塞隆拿今季表現經常受到批評，不過球員質素始終有保證，往往能夠喺逆境中搵到贏波方法，近3場比賽都贏對手1球。巴西前鋒洛基費拉拿1月加盟後，鋒線有更多變化，上場西盃小勝巴爾巴斯特羅3比2之役，下半場就換入洛基費拉拿同羅拔利雲度夫斯基，與費倫托利斯組成3叉戟，效果唔錯，羅拔佬末段更有士哥。

巴塞隆拿上年喺沙特重奪西超盃，依家備受壓力嘅教練沙維，當然想重溫好夢為自己減壓，陣中主將根度簡、羅拔利雲度夫斯基、法蘭基迪莊等身經百戰，喺爭入決賽嘅重要場合，「冠軍DNA」值得信賴，不過近6場正式賽事都有失波，其中5場開3球或以上，防守不穩下，隨時以攻代守。

另邊廂，奧沙辛拿首次參加西超盃，演出難有保證，上場西班牙盃對丙組仔卡斯迪隆，都要踢到加時先贏波，球員明顯不在狀態。再者，巴塞隆拿近4次對奧沙辛拿全勝，有格食格味道，留意當中有3場開3球或以上，既然巴塞近期有前冇後，捧入球大更划算。

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