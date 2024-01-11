24路大軍雲集科特迪瓦　艾辛畀料睇好3雄爭霸

非國盃將於周日凌晨開打，24路雄獅集結科特迪瓦爭逐桂冠。今次有前加納國腳艾辛為大家分析，他認為雖然季中要踢「太公波」，但所有球員都將為代表自己的國家感到無比自豪，都渴望參加比賽並以冠軍為目標，而他就看好塞內加爾、摩洛哥和科特迪瓦有力奪冠。

塞內加爾是衞冕之師，必定希望能夠連續兩屆取下冠軍，並且擁有非常強大的陣容，例如門將艾度亞文迪、高列巴尼、伊斯美拿沙亞和沙迪奧文尼等國家隊中流砥柱。在所有球隊中，塞軍擁有最強大的陣容深度，應付這項一次性兼比賽頻密的大賽。

摩洛哥在前年世盃決賽周表現出色，最終獲得殿軍，是非洲球隊在世盃史上最佳成績。摩洛哥已經很長一段時間沒有贏得非國盃冠軍，今年可能是最有可能贏得的一次，尤其考慮到在陣中許多位置上，他們的球員如阿舒拉夫、馬沙拉奧、薛耶治及安尼斯利等都正在效力歐洲的大球會。唯一缺點是，摩洛哥缺乏一位把握力強的射手，可能與冠軍有一步之遙。

塞內加爾火力足秤高一線

至於科特迪瓦，跟摩洛哥一樣，擁有許多天賦相當之高的球員，且有主場之利。艾辛強調2008年他幸運地在祖國加納舉行的非國盃上成為大軍一員，感受到作為東道主得到的龐大支持所帶來的優勢。不過，韋費特沙夏和艾歷拜利落選，對於這支年輕球隊來說，經驗不足或會成為致命傷。

總括來說，艾辛認為塞內加爾將成為冠軍，尤其是前場進攻位置的火力，沙迪奧文尼、尼高拉斯積遜、伊斯美拿沙亞以及其他中場好手，總比其他對手稍高一線，加上艾路施斯的英明領導，有力冧莊。

A組

科特迪瓦藉地利搶位

科特迪瓦及尼日利亞，實力上可謂不相伯仲。預計科特迪瓦憑藉主場優勢獲得首名。尼日利亞擁有相當具危險的前鋒域陀奥森漢，這對今屆非洲盃上的任何球隊來說都是一個危險，兩隊之間的比賽將成首名爭奪戰。

B組

埃及實力經驗最突出

埃及是非國盃歷史上奪下最多次數冠軍的球隊，坐擁神鋒穆罕默德沙拿，經驗豐富。加納近幾個月來有所進步，同組佛得角及莫桑比克實力平平，但始終埃及太強，估計加納會以次名出線為目標。

C組

塞內加爾恰到同組兩弱

由於同組對手畿內亞和岡比亞太弱，爭冠分子塞內加爾要贏得C組的首名冇難度，另一支較強的球隊喀麥隆陣中大部分球員都在歐洲搵食，人腳實力不俗，要獲得次名晉級淘汰賽，應該沒有大問題。

D組

布基納法索有望爆冷

阿爾及利亞是一支優秀的球隊，但自從經過2019年奪冠後，並不像之前那樣充滿熱情，欠缺爭勝飢渴感。布基納法索是一支真正不斷進步中的球隊，眾將都渴望在非洲大陸最大的舞台上，展現自己的才華，隨時爆冷獲首名。

E組

旗鼓相當馬里稍佔優

這是最難預測的小組，皆因E組內3支球隊旗鼓相當，只有納米比亞較差難晉級，馬里擁有熱刺中場比蘇馬坐陣，在首名爭逐戰會稍為佔優，雖然南非近年來表現不錯，但組織力更強的突尼西亞將獲得第2名。

F組

摩洛哥超班過關冇難度

摩洛哥是國際足協排名最高的非洲球隊，毫無疑問能輕鬆成為F組的首名，尤其剛剛經歷完表現突出的2022年世盃決賽周後，信心爆棚。與坦桑尼亞及贊比亞相比，剛果民主共和國更有經驗，可與摩洛哥攜手出線。