【官宣】熱刺大執位簽1放2　艾歷迪亞投拜仁

英超勁旅熱刺喺冬季轉會窗動作多多，繼借用德國前鋒迪姆華拿後，周四(11日)再為防線進行大執位，一口氣3單官宣轉會，以3,000萬歐元(約2.57億港元)簽入羅馬尼亞中堅達古辛，同時亦放走2名冗員，包括將迪積史賓斯外借熱拿亞，更意外嘅係將艾歷迪亞賣畀拜仁慕尼黑。

熱刺對熱拿亞21歲中堅達古辛情有獨鍾，開出3,000萬歐元轉會費，加上外借右閘迪積史賓斯，成功擊退拜仁慕尼黑爭奪，雙方簽約至2030年，佢會着熱刺6號波衫。達古辛經理人馬尼亞透露拜仁開出比熱刺多1倍人工：「我哋已經去緊機場，拜仁就提出收購，佢哋係世界最佳球會之一，而且人工比熱刺多1倍以上，我都唔相信我會拒絕佢哋。不過達古辛唔係為錢，而係選擇一條合適嘅路，或者幾年之後佢會效力拜仁，但依家我哋好開心加盟熱刺。」

簽入達古辛後，熱刺除咗將迪積史賓斯外借熱拿亞至季尾，亦落實將效力10年嘅艾歷迪亞賣畀拜仁，由於佢只剩半年合約，轉會費只係400萬歐元(約3,400萬港元)，令艾歷迪亞同哈利卡尼再度合作。艾歷迪亞表示：「拜仁係間神奇球會，我依家只係29歲，我知道我嘅黃金時間即將到臨。」拜仁教練杜曹亦滿意呢單交易：「艾歷迪亞係中堅專家，雙中堅或中堅都冇問題，而且佢踢過中場，係好使好用嘅球員。」