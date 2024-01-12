PPV直播永倫鬥晉裕　陳可鈐信心足：學習做正確決定

今季銳意作出改變、逾半隊新血注入活力的永倫，給予年輕球員不少落場機會。縱觀常規賽一眾20來歲的新兵表現可人，提升了行兵速度外，更變化進攻模式予人耳目一新的驚喜，當中包括後衞陳可鈐的表現亦令球迷留下深刻印象。今日（12日）「黃金戰隊」於甲一聯賽附加賽迎戰晉裕爭奪4強席位，陳可鈐坦言對球隊信心十足，而談到個人最大的學習課題，他說：「現在慢慢掌握到自己的位置，我覺得自己發揮愈來愈好，有機會落到場做『啱嘅決定』就可以。」

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永倫曾於常規賽大勝晉裕49分，該仗「阿鈐」落場約16分鐘貢獻7分，「我覺得那場自己表現不過不失，雖然有得分、有偷波，但是幾球我認為應該入的3分都『炒咗』，所以未算好滿意。」除「阿鈐」外，連同其他替補兵源，合共為球隊攻入38分，展現板櫈力量。

事實上，作為理大贏大專盃的冠軍功臣，兼過往擔任遊協得分重心的「阿鈐」，正努力學習尋求一個新的定位，不斷思考及實踐，「來到永倫大家都知道Tyler（泰那）是球隊主要的得分點，再加上新外援柏斯爆底，我會定位自己為Combo Guard，要同時擔當控球後衛及得分後衛，有時要以控球後衛的身份來控制節奏同執行戰術，但有時亦要在適當的時機要夠膽起手得分，以分擔Tyler被包夾的壓力。」對崇德飛鷹一仗攻入10分的「阿鈐」續說：「所以如何去做一個正確的進攻決定，才是我今季的課題，不再單單自己攞分就可以。」

今晚一戰，關乎BIG 4地位，「阿鈐」指永倫的部署，由防守行先。「即使實力上有分野，我們也不會輕敵，由防守行先，再打快攻。而我們專注的不僅是附加賽，而是贏了附加賽之後，對東方的季後賽。」