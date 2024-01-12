【直擊】亞洲盃　港隊人氣打卡位唔易搵

卡塔爾亞洲盃決賽周即將開幕，為了令賽事氣氛更熾熱，多哈市內設置了不少與賽事主題有關的裝飾佈置，其中位於卡塔拉文化村附近的街道，就披上各支參賽隊伍的旗幟，頗為壯觀。記者親身到當地探秘，為想去打卡的港隊球迷率先探路。

近日有本地體育傳媒人，亦在社交平台轉載了多哈當地一處的亞洲盃街道裝飾，獲不少網民點讚兼廣泛流傳。港隊難得登上亞洲盃舞台，這麼具有意義的打卡位，當然要率先實地考察，在卡塔拉（Katara）地鐵站2號出口出站後，記者隨即被莎士比亞街（Shakespeare St）上空飄揚的旗幟所吸引，不過走到盡頭都找不到區旗。

港隊精神就是永不言敗，記者當然不會輕易放棄，穿過食肆林立的卡塔拉文化村後，結果發現原來艾莫亞西施街（Al Moasses St）也被一片旗幟所覆蓋，走到中間轉彎位，就會發現特區區旗，被夾在伊朗及，想打卡而又不想走冤枉路的港隊球迷，一定要留意。

亞洲盃決賽周一觸即發，多哈市內的主要街道，都已掛起亞洲盃決賽周主題旗幟，有當地的士司機認為今次賽事氣氛遠遜於2022年世盃，不過相信隨住賽事展開，當地人氣會有所改善。