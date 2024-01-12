壁球團體世錦賽年底香港首辧　破天荒男、女子同步

WSF世界壁球團體錦標賽將於今年12月9至15日在香港足球會上演，這是香港首次奪得這項壁球盛事的主辦權，更會破天荒首次同步進行男子及女子組的爭逐，藉此讓這項運動真正邁向性別平等。

世界壁球總會在官網宣布香港將主辦今屆團體世錦賽，而自1967年(男子組)及1979年(女子組)以來，這項比賽都是每兩年舉辦一次，男子組於單數年舉辦，女子組則在雙數年上演，而每支參賽隊伍可由3名球員組成，世界壁球總會主席Zena Wooldridge表示 :「今次能同時舉辦男子及女子WSF世界團體錦標賽是壁球史上的一個里程碑，與中國香港及香港足球會的首次合作亦是籌辦這兩項旗艦賽事的絕佳選擇。」

Zena Wooldridge續稱：「這標誌著向真正的性別平等邁出重要的一步。同時，我們對新賽制充滿信心，相信它將受到選手和球迷們的廣泛喜愛，並帶來更高的參與度和娛樂性。香港作為一個充滿活力的壁球社區，以及成功籌辦多項大型活動的經驗，使其成為舉辦這個比賽的首選地方。」埃及近年成為壁球強國之一，應屆男、女子團體冠軍均由埃及奪得，於2022年12月憑Nour El Sherbini、Nouran Gohar、Hania El Hammamy及Nour El Tayeb贏得女子冠軍，而由Ali Farag、Mostafa Asal、Mazen Hesham和Youssef Soliman組成的男隊，則於上月在新西蘭捧盃，今年他們將挾着衞冕之名來港爭逐。

Zena Wooldridge再強調:「隨著壁球近年獲得奧運的認可，這則令人振奮的消息為2024帶來一個美好的開始。」至於屬於職業壁球協會(PSA)世界巡迴賽之一的香港壁球公開賽，過往每年於11月底至12月初上演，相信今次團體世錦賽選址香港亦想配合賽期，可讓一眾世界級球手完成香港公開賽後，續留港爭逐世錦賽，而目前2024年香港公開賽賽期仍待公布。

世界壁球總會今次亦特別選擇香港足球會作為比賽場地，港會過去曾經多次舉辧壁球大賽，包括1997年WSF世界雙打錦標賽、2014年WSF世界大師錦標賽及多場PSA世界巡迴賽及青少年賽事。