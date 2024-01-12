防線欠穩以攻代守　西悉尼墨城演入球騷

澳職搶分戰，西悉尼流浪者硬撼墨爾本城。兩隊實力接近，西悉尼流浪者與墨爾本城同分，得失球較佳排第3，墨爾本城現時排第4，11戰攻入23球，攻力僅次於同城勁旅墨爾本勝利，雙方近5次交手4次開4球或以上，今場等睇入球騷，3.5球入球大抵玩。（無綫myTV SUPER周五下午5時15分直播）

墨城近期愈戰愈勇，聯賽連亞冠近8場錄得4勝4和未嘗敗績，試過8比1狂數布里斯班獅吼，又同中岸水手踢出3比3嘅大比數，極富娛樂性。今次亞洲盃，澳洲國家隊並未徵召占美麥卡倫，呢位射手可專心喺聯賽搏殺，令佢哋增添入波本錢，反而後防大將貝軒治就有入選，對防守有一定影響，未必頂得住西悉尼強攻。

西悉尼近況起伏不定，近5場2勝3負，包括對榜首墨爾本勝利輸3比4，雖然佢哋係澳職防守最好球隊之一，暫時僅失12球，不過近3場都有失波，防守力似乎有所下降，加上門將羅倫斯湯馬士入選亞洲盃澳洲大軍，無論起用馬古殊或積吉遜把關都有待適應，今場面對攻力強勁嘅墨城好難守得住，極可能演變成入球大戰，3.5球入球大值得買入。

更多賠率：