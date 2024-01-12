梅萊享受心情迎澳網　有機會第3圈遇祖高域

曾經躋身5次澳網決賽都是飲恨而回的英國名將梅萊，去年表現不符合他的預期，季尾9場比賽中輸了6場，踏入新一年面對着今年的首個大滿貫，這位前世界「一哥」期望有好開始。

36歲的梅萊將是第16次爭逐澳洲網球公開賽，已抵墨爾本的他周五坦言:「我覺得我要更好地享受網球，我認為部份原因是在於心理，網球的確是一項有難度的運動，當你遇到困難時，只能靠自己去解決。」他續稱：「當然你會打波時，知道自己能力可以做到更多時，而如果你對自己的正手、反手擊球及發球等不滿，那就是技術的問題，然而精神狀態也要關注。」

梅萊現時世界排名44，他過去五次躋身澳網決賽（2010、2011、2013、2015及2016年），但始終未嚐一冠；而去年則於第3圈止步。這位擁有46個職業賽冠軍、當中包括2個大滿貫錦標的名將，今年第一擊就面對30號種子阿根廷的Tomas Martin Etcheverry，過去曾對戰兩次，都是要打足三盤才能分勝負，梅萊對此抱着樂觀態度：「去年在多場比賽都考驗我的體能，我不知道進行超過3小時會如何，但在印第安韋爾斯也試過更長。」若梅萊順利繼續晉級的話，更有機會在第3圈上好友兼「世一」祖高域，這將是難得的「Big4」爭逐。

梅萊期望可以注意發球的問題：「去年我的發球不是太理想，導致跟住的回球也可能處理不好，希望這幾天沒出現這情況。」