亞洲盃揭幕戰今晚開波　免費台直播

亞洲盃決賽周正式開打，揭幕戰兼A組首輪賽事，由東道主卡塔爾迎戰黎巴嫩。卡塔爾貴為上屆盟主，衞冕第一擊不容有失，遇上弱旅黎巴嫩，勢必先發制人，半場主勝有計。(HOY TV 77台周六凌晨零時直播)

卡塔爾前年世盃同樣係主辦國，不過實力始終與世盃列強荷蘭、塞內加爾及厄瓜多爾有一定距離，最終分組賽3戰全敗，提早出局亦無話可說，但來到水平相對較接近嘅亞洲盃，絕對係佢哋挽回面子嘅良機。卡塔爾上屆亞洲盃所向披靡，7場全部贏晒，其中6場保持清白之身，決賽更以3比1勇挫亞洲勁旅日本，首度封王，實力不容小覷；射手艾莫爾斯阿里、阿克林阿費夫等上屆奪冠功臣仍在陣中，今屆更有主場之利，喺自家球迷吶喊助威下，隨時踢高兩皮波。

另邊廂，黎巴嫩今屆係第3次殺入亞洲盃決賽周，而且之前從未闖入淘汰賽階段，大賽經驗不足。黎巴嫰近期面對實力較強嘅對手，包括沙特阿拉伯、阿聯酋等都輸波，遇強立即腳軟，事實上黎巴嫰球員質素平庸，今場想頂住東道主來犯絕不容易。卡塔爾近況不俗，之前4場取得3勝1負，合共轟入15球，而且全部都喺上半場已取得領先優勢，表現非常搶韁，況且今場係衞冕第一擊，為免失威必定先下手為強，力求盡快入波鎖定勝局，半場主勝捧得過。

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