全明星賽次輪票選　字母哥續做票王拋離大帝

NBA官方公布全明星第二階段票選結果，公鹿的「字母哥」安迪杜甘普及湖人的勒邦占士成為僅有兩位票數超過300萬的球星，而「字母哥」更擴大優勢，領先「大帝」近40萬票，成為今輪的票王。

第二階段的全明星票選出爐，勒邦占士繼續成為西岸之冠，獲得3,096,031票，次位是金塊的祖傑（2,777,068票），僅壓過第3位的杜蘭特(2,773,809票)，而安東尼戴維斯及李安納。

然而東岸票選的前三名結果都比西岸高，「字母哥」以3,475,698票繼首輪後，再次成為票王，並比勒邦占士的得票距離，由首輪的16萬多票拉開至今輪的近38萬多票，擴大優勢，能否笑到最後成為新票王，令人期待。

今年將是39歲的勒邦占士生涯第20次在全明星亮相，他已經當選過10次全明星票王，過去7年更是「7連冠」，目前他以近40萬票落後於「字母哥」;而過去勒邦占士也曾試過逆轉成功，於2022年的全明星投票，他在第三輪實現反超，一星期內增加了244萬多票，最後成功「翻盤」。

此外，今輪在後場票選亦有點變化，西岸排首位的當錫獲得了2,508,618票，領先史提芬居里由首輪的5萬多票增加到次輪的38萬多票，而太陽的布克則是今輪新上榜，居於第9位。至於東岸後場仍然由溜馬人氣球星哈利伯頓排首位。