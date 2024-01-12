避談反腐片　國足主帥：有唔少事令球員分心

國足亞洲盃分組賽首戰將面對塔吉克，賽前中國隊主教練亞歷山大‧揚科維奇在門將顏駿凌陪同下出席記者會，被問到近日內地反貪腐專題片揭發前國足主帥李鐵打假波，會否影響國足備戰，亞歷山大‧揚科維奇則認為大賽前總會有不少事令球員分心，希望國足專注交出穩定表現。

央視早前播出反貪腐紀錄片，揭露李鐵及內地球圈高層打假波內幕，據內地媒體報導，國足在備戰期間，亦被要求觀看相關紀錄片，是日記招上，有外媒就問到相關安排如何幫助球隊備戰，對此亞歷山大‧揚科維奇起初表示只回應有關比賽的問題。其後在記者追問下，這位國足教練回應：「每場比賽備戰階段都會有令人分心嘅事，出戰大賽更加係咁，但我哋既然依然嚟到亞洲盃舞台，就更加應該盡全力享受，尊重呢項賽事。」

國足於西亞備戰亞洲盃期間，先後不敵阿曼及港隊，其中在對港隊一戰，國足更有3位職球員紅牌被逐。今場國足面對塔吉克的主球證來自沙特阿拉伯，內地媒體問到面對對國足不友好的西亞球證時，應該如何面對，亞歷山大‧揚科維奇則表示要先專注自己：「永遠唔應該有種全世界都針對我哋嘅諗法，作為教練，指責球證是最方便嘅藉口，但我哋唔會咁做，我哋會尊重球證。」

及後內地及塔吉克傳媒，都嘗試問到關於今場應敵對策，亞歷山大‧揚科維奇都拒絕回答，只談到今屆大賽目標：「所有球隊嚟到亞洲盃決賽周舞台，都唔希望踢完分組賽就返屋企，我會專注眼前挑戰，尊重所有對手。」

緊接輪到對手塔吉克出席記招，這支中亞球隊賽前曾約港隊「拍跳」，最終以2比1取勝，主教練沙丹則承認選擇與港隊友賽，是為了備戰對中國隊的比賽：「港隊同中國隊有相似嘅地方，我哋擊敗港隊，但中國卻輸畀港隊，呢樣嘢係令我感到驚訝。」