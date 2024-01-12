紐卡素2年狂蝕1.5億鎊　或賣核心球員填數

今季成績大跌嘅紐卡素，日前宣布上季(22/23球季)錄得7,340萬鎊(約7.34億港元)虧損，近2季加埋狂蝕接近1.5億鎊(約15億港元)，處於財政公平條例嘅邊緣。紐卡素總裁伊利斯暗示，球會如果要繼續組軍工作，將要先賣走主力球員，據報般奴古馬雷斯、阿歷山大伊沙克同保治文其中一人，將會喺夏天被賣走。

紐卡素上季收入大增，但球會同時花咗1.5億鎊去買人，埋單錄得7,340萬鎊虧損，連同21/22球季亦蝕超過7,000萬鎊，兩季加埋虧損接近1.5億鎊，而且今季成績低迷，歐聯分組賽出局兼緣盡歐戰，如果下季又拎唔到歐洲賽資格，財政壓力將更加巨大。

紐卡素總裁伊利斯表示：「冬季唔係一個合適做交易嘅時間，而且我哋有好多傷兵會喺下半季復出，我哋要考慮中、長期發展，唔應該對眼前問題反應過敏。尤其要顧及財政公平條例，如果想繼續組軍，有時亦需要賣走球員，睇下利物浦當年賣走菲臘比古天奴，但就簽入艾利臣比加同華基爾雲迪積克。」

據英國《太陽報》報道，般奴古馬雷斯、阿歷山大伊沙克同保治文3大球星，將係紐卡素「高價求售」嘅人選，其中巴西國腳般奴古馬雷斯盛傳獲巴黎聖日耳門垂青，有機會率先走人。