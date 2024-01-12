康仁福建附加賽勝南華　重返甲一4強

甲一男籃周五（12日）上演附加賽，常規賽第5的康仁福建憑李察士和楊瑞鴻各取25及24分，以83：76力挫南華打入4強，將於下周二（16日）大戰常規賽「一哥」滿貫。繼2017年後重返季後賽，至於近18季均能打入4強的南華自2002年後，首次未能晉級。

南華和康仁福建曾於常規賽交手，南華僅以75：74驚險取勝。今場戰況同樣激烈，康仁福建甫開戰即展開攻勢，由外援李察士率先上籃得手。兩隊此節互有領先，南華中段打出12：4攻勢，其中梁兆華博得「and 1」及轟三分球，余理洋和朱亮上籃得手，領先6分，但福建亦憑罰球和林羽的三分球收復失地，首節以20：19稍稍領先。

兩隊第2節一度拉鋸，長達3分半鐘只打出4：3至23：23。其後南華打破缺口，憑余理洋和梁兆華各入三分球，領先至29：23。福建則由李察士轉身上籃「止血」，但隨即又被梁兆華和余理洋的「三分彈」撲熄氣焰。南華防守奏效，令福建全節僅得11分，半場以40：33領先。

易邊後，康仁福建奮力反撲，楊瑞鴻力壓梁兆華上籃得手後，又助攻廖鈞浩轟入三分球，其後楊瑞鴻再轟5分，助福建反超前1分。南華進攻失靈，福建再把握機會搶分，愈打愈順的楊瑞鴻和李察士同樣單節豪取11分。福建全節狂轟34分，反超前至以68：58。

康仁福建上次對南華，領先3節下反輸1分，今場他們到第4節仍不敢鬆懈，不過球隊中段已滿隊犯，造就南華頻上罰球線至72：78，主力李察士更於比賽還剩4分46秒5犯離場。福建士氣未有受損，之後再有廖鈞浩和譚子健先後建功，再次拉開10分，惟南華亦有余理洋連取4分追至76：82。康仁福建穩守到最後，隨著楊瑞鴻兩罰中1，終以83：76取勝，晉級4強。

數據方面，李察士取全場最高25分，另有13籃板，楊瑞鴻緊隨其後，貢獻24分9籃板。南華以20分的余理洋居首，梁兆華18分11籃板，朱亮17分8籃板，曾湛元15分4籃板4助攻。

甲一「二年生」楊瑞鴻首次打入季後賽，他表示球隊終於打破「Big 4」壟斷局面，意義重大：「今場大家延續上場做的好的地方，改善上場的不足，最後能後勝是靠下半場做好防守，帶動進攻。今季球隊簽入外援，目標就是打入4強，我自己只是第2年打甲一，能夠晉級季後賽都感到難以置信。」

康仁福建將會大戰「一哥」滿貫，楊瑞鴻揚言：「滿貫是一支很強球隊，板凳深度和球員質素均屬上佳，季後賽將以三場兩勝制舉行，首要目標是至少贏一場，證明我們打進『頭四』，不是『得個講字』。」