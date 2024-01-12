賽馬會菁英盃　均業北區標準流浪不敗對決

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周六(13日)「賽馬會菁英盃」上演多場激鬥，當中B組前列大戰，均業北區於斧山道運動場硬撼榜首標準流浪。兩隊目前同屬小組不敗之師，流浪雖位處榜首惟只多北區3分，勝負足以影響出線形勢，為爭勝雙方必無保留，球迷等睇好戲！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

均業北區上場「賽馬會菁英盃」以3比1勇挫理文，終止各項賽事3場不勝頹勢，繼續於小組保持不敗。主教練梁志榮坦言感覺「鬆一口氣」，證明球隊有能力與強隊抗衡。北區賽前踢少一場下落後流浪3分，「細榮」承認要出線不容有失，希望球員不要自滿，繼續保持爭勝決心：「流浪實力一定喺我哋之上，由開季到依家佢哋入咗好多波，幾位前線球員好似『樂仔』（劉智樂）差唔多每場都有波入，球員防守上要更加集中。」

前鋒朱偉鈞上場相隔約3個月後復任正選，他呯價表現尚可接受，至少做到教練賽後要求，又指隨着近期比賽變密，狀態正不斷提升。朱偉鈞又提到球隊出線仍有希望，希望年輕球員繼續「畀心機」：「都想入到4強甚至決賽，始終之前踢愉園喺決賽輸咗，希望幫我完成捧盃心願。」

標準流浪上場戲劇性以3比2反勝晉峰，繼續力壓傑志排小組榜首，今場面對出線競敵之一的北區，總監李輝立（Philip）預計十分難踢：「北區實力係唔錯，對強隊都可以抗衡，但求唔好失分先，始終佢哋仲未對過傑志。」陣容方面，新兵歐陽耀冲及盧美菲亞趕及註冊，今場可以候命，惟首席射手伊巴謙因累積5黃停賽。

年僅19歲的翼鋒梁凱俊連續兩場擔正，惟他指發揮仍有進步空間：「有時自己攞完個波後反應太慢，搞到攻勢斷纜，要多啲現身攞波，配合番球隊戰術。」他希望今場對北區可以達到教練要求，並嘗試爭取入球及助攻，幫助球隊全取3分。

均業北區 4-3-3

16張桂華

2張俊軒 3柏度 6葉卓文 4韋法頓

99陳浩嘉 22劉君正 11肯迪

9羅港威 13朱偉鈞 27林樂勤

標準流浪 4–3-3

13陳冠燊

12盧均宜 4金旻奎 23林堂真 17龍梓軒

25梁凱俊 5林遼太 10林嘉緯

7劉智樂 9盧美菲亞 44神田夢實

今日賽程

1.13（六）

賽馬會菁英盃 A組

冠忠南區 Vs 深水埗

香港仔運動場 下午3時

$80、$30（特惠票）

B組

均業北區 Vs 標準流浪

斧山道運動場 下午3時

$80、$30（特惠票）

B組

晉峰 Vs 傑志

九龍灣公園 下午3時

$80、$30（特惠票）

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