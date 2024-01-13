香港隊　後防傷兵潮未解決　安帥不排除再補選

備戰周日（14日）亞洲盃決賽周首場分組賽對阿聯酋的港隊，周五（12日）繼續於多哈卡塔爾大學訓練場進行操練。港隊後防傷兵情況持續，其中謝家強及艾里奧都有傷在身，主教練莊恩安達臣就表示不排除在開賽前，對大軍名單再作調動，同時大讚周緣德在集訓期間進步顯着。

港隊今屆賽事被安排在卡塔爾大學的訓練場，與馬來西亞獲分配的球場相鄰。是日港隊操練僅24人參與，仍有傷在身艾里奧及祖連奴未有落場，僅進行康復治療。港隊完成馬騮搶波、一腳傳球及衝刺跑等熱身訓練之後，隨即投入分隊對抗賽，惟期間謝家強未有參與鬥波，僅在場邊與助教單獨進行訓練。

收操後主教練莊恩安達臣亦不忘交代幾位傷兵的情況：「艾里奧同祖連奴留喺酒店進行恢復性治療，至於謝家強大腿後肌仍有傷，佢努力重拾緊狀態，現階段我哋只有23位球員係弗。」安帥透露謝家強（Sean）來到港隊報到時已有傷，當時補選他入隊，是因為中堅位置沒有太多更好選擇：「梁諾恆同羅素都踢唔到，余煒廉同馮慶燁都有傷 ，而Sean同港隊一齊到印度出戰亞洲盃外圍賽，離港前係最好嘅中堅。」並表示3位傷兵能否趕及開幕戰，仍要似乎軍醫報告。今屆參賽球隊於首場比賽前6小時仍可對大軍作變動，安帥指若果傷兵情況未改善，不排除再為陣容作調動。

傷兵潮下，周緣德（Oli）隨時要擔起重責，安帥不忘大讚這位25歲中堅，認為他有能力在今屆大賽擔起重任：「Oli喺過去4周有明顯進步，佢有力量有速度，係非常全面嘅球員，足球就係咁，有球員失落，其他球員就有上位機會，係睇佢哋把唔把握到。」對於今次機會，周緣德則表示：「當初入到初選名單嘅時候，我可能連入決選嘅機會都唔大，有其他球員受傷，對我係好好嘅機會，靠好表現令教練對我更加信任，嚟緊無論踢咩位，我都會盡全力幫港隊爭取好成績。」