拜仁3球炒賀芬咸　「好波」送別碧根鮑華

德甲歇冬後周六(13日)凌晨重燃戰火，拜仁慕尼黑主場對賀芬咸賽前，舉行連串儀式悼念日前去世嘅德國傳奇碧根鮑華，一眾拜仁球員亦着上「凱撒大帝」昔日件5號波衫練波，教練杜曹表明希望用「好波」送別呢位傳奇，拜仁眾星亦不負所望，3比0大勝賀芬咸。

拜仁主場展示巨型碧根鮑華肖像，電視播放佢生前嘅片段，哈利卡尼等球員亦着住印上「多謝碧根鮑華」嘅5號練波衫，就連進場都播住呢位傳奇嘅打氣歌曲《Gute Freunde》，杜曹表示：「個氣氛有啲太傷感，我諗碧根鮑華想慶祝一場好波，我希望我哋做到。」

拜仁球員相當爭氣，18分鐘即由穆斯亞拿右路窄位狂抽遠柱入網。下半場拜仁愈踢愈有，利萊辛尼食詐胡同穆斯亞拿射中柱後，穆斯亞拿70分鐘同利萊辛尼精彩配合，禁區內射入個人第2球。賀芬咸之後有普美爾被逐，拜仁踢多個下90分鐘由哈利卡尼埋齋，大勝3比0完場。

杜曹賽後表示：「新一年有一個好開始，我哋過去1星期有好好嘅訓練，雖然穩定性仲未係好好，但今仗真係賞心悅目，紐亞喺1比0嘅時候救咗我哋，最終輕鬆贏3比0，任務完成！」