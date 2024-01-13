撞開門將頂空門　盧頓爭議性逼和般尼

周六(13日)凌晨英超護級大戰，般尼主場喺最後補時階段被盧頓逼和1比1，齊齊繼續留喺降班區位置。盧頓今場嘅「救命波」極具爭議，卡爾頓摩利斯頂入空門前，伊利亞艾迪巴約將般尼門將撞跌，但球證、VAR都指係「合法衝撞」，般尼領隊高柏尼賽後非常不滿，表示「以後會叫前鋒去撞開門將」。

呢場「6分波」護級戰競爭激烈，般尼36分鐘由安杜尼接應隊友左路傳中禁區內射入，主場之後堅守城池，直到補時2分鐘，盧頓嘅艾菲達奧堤左路傳中，般尼門將查福特睇落可以輕鬆接住，但就被伊利亞艾迪巴約撞跌，卡爾頓摩利斯從後頂入空門，球證未有示意犯規，連VAR亦覺得冇問題。PGMOL賽後解釋，佢哋認為查福特同伊利亞艾迪巴約只係「相撞」，唔構成犯規。

般尼領隊高柏尼賽後非常不滿：「艾迪巴約個意圖好明顯係阻止門將接波，我預期球證會吹，因為實在太明顯，盧頓球員亦都冇慶祝。我心諗好彩有VAR，點知佢哋睇一大輪都係判入，我已經睇唔明。」對於PGMOL解釋兩人「只係相撞」，高柏尼聽到更加嬲：「所有犯規都係相撞啦，你覺得艾迪巴約當時係想點？判罰最緊要係一致，如果佢哋話咁樣冇問題，我會叫前鋒以後喺所有死球都去撞門將。」