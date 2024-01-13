坦哈格解釋安東尼沉淪之迷　堅稱冇入錯貨

曼聯上季用8,200萬鎊(約8.2億港元)收購巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，不過佢嘅表現就令人失望，今季更加跌落谷底，16場聯賽仍然係0入波、0助攻，領隊坦哈格日前首度講安東尼嘅問題，直指沉淪原因只得1個──家暴官司影響。

安東尼上年被前女友Gabriela Cavallin前控家暴，9月份更被巴西警方調查，令佢被巴西國家隊除名，曼聯亦一度要佢「放假」，不過安東尼回歸後繼續冇表現。坦哈格表示：「我可以解釋，原因好簡單，就係球場外問題影響。」

坦哈格表示：「安東尼第1季表現OK，季前熱身賽好OK，頭4場聯賽直頭非常好，但嗰刻開始佢就缺陣(家暴官司)，返嚟之後已經踢唔出應有水平，成件事肯定有影響，安東尼需要處理事件，但佢亦需要踢得更好。」

對於用8,200萬鎊買安東尼被指「太貴」，坦哈格就堅稱自己入啱貨：「佢喺阿積士有好高效率，數據好好，喺歐聯更加出色，佢有能力交出關鍵嘅傳送、傳中同射門，安東尼水平好高，當然英超係好難踢，但佢有能力喺英超交出呢種表現。」