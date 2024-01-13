大師賽再現147！麥克艾倫篤走沙比

桌球大師賽再現147！麥克艾倫周五面對「小丑」沙比的8強戰，雙方打得激烈，要打足11局才能分出勝負，艾倫更轟出1桿147度，繼中國球王丁俊暉後，第二位球手在今屆大師賽做到這完美度數。

這場「強強對戰」麥克艾倫在第3局就轟出了147，這是大師賽史上的第5桿，也是職業桌球界的第196桿。艾倫將可與日前轟出147的丁俊暉分享15000鎊的最高度數獎金，並且有機會爭逐今屆職業賽新增的14萬7千鎊額外超級大獎，只要有球員在今屆於「三冠」賽事做到兩次147，就可袋走這超級大獎，目前艾倫與丁俊暉，以及早前在英錦賽外圍賽轟147的中國徐思都「叫胡」。

至於麥克艾倫今仗對住沙比，表現進取，除了轟出147之外，在第6局起一口氣連贏4局，並於第7局打cue「破百」的103度，最終以6比5力挫沙比，躋身4強。

這是麥克艾倫自2018年捧盃後，在大師賽贏得最漂亮一仗，過去五屆大師賽他都於首輪出局，而今次賽事表現卻愈戰愈勇，特別在首輪以6比5淘汰了希堅斯。「這是一場很奇怪的比賽，無預計過會出現147，事關有很多關鍵時刻都未能把握，亦失了很多機會；但我不想放棄，特別是在這項大賽，有很多觀眾支持着，我很期望可以繼續在這裡享受着。」艾倫下仗將與「機長」卡達爭逐決賽席位。