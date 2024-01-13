賽馬會菁英盃　均業北區標準流浪不敗對決

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斧山道運動場周六（13日）舉行1場「賽馬會菁英盃」B組焦點大戰，同樣在小組未嘗一敗的均業北區和標準流浪正面交鋒。北區有何振廷擔正，聯同肯迪和劉君正組成中場鐵三角，支援林樂勤及黃偉國攻堅；流浪方面，歐陽耀冲先列後備，林堂真聯同林遼太鎮守中路，神田夢實負責派牌，助盧美非亞爭取「士哥」

均業北區正選：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

3 柏度

4 韋法頓

6 葉卓文

11 肯迪

14 何振廷 [C]

18 戴子軒

22 劉君正

27 林樂勤

73 黃偉國

標準流浪正選：

13 陳冠燊 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

9 盧美非亞

14 岡本玲仁

19 姚浩明

23 林堂真

25 梁凱俊

28 陳耀祖

44 神田夢實

均業北區後備：

1 林駿杰 ［GK］

7 馬圖斯

8 伊泰路

9 羅港威

10 羅曉聰

13 伊泰路

17 周家樂

20 陳曜燃

33 蕭世充

77 何浚皓

94 韋健豪

99 陳浩嘉

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

11 梁興傑 [GK]

10 林嘉緯

12 盧均宜

17 龍梓軒

20 趙正宇

55 基藍馬

89 歐陽耀冲

周六(13日)「賽馬會菁英盃」上演多場激鬥，當中B組前列大戰，均業北區於斧山道運動場硬撼榜首標準流浪。兩隊目前同屬小組不敗之師，流浪雖位處榜首惟只多北區3分，勝負足以影響出線形勢，為爭勝雙方必無保留，球迷等睇好戲！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

均業北區上場「賽馬會菁英盃」以3比1勇挫理文，終止各項賽事3場不勝頹勢，繼續於小組保持不敗。主教練梁志榮坦言感覺「鬆一口氣」，證明球隊有能力與強隊抗衡。北區賽前踢少一場下落後流浪3分，「細榮」承認要出線不容有失，希望球員不要自滿，繼續保持爭勝決心：「流浪實力一定喺我哋之上，由開季到依家佢哋入咗好多波，幾位前線球員好似『樂仔』（劉智樂）差唔多每場都有波入，球員防守上要更加集中。」

前鋒朱偉鈞上場相隔約3個月後復任正選，他呯價表現尚可接受，至少做到教練賽後要求，又指隨着近期比賽變密，狀態正不斷提升。朱偉鈞又提到球隊出線仍有希望，希望年輕球員繼續「畀心機」：「都想入到4強甚至決賽，始終之前踢愉園喺決賽輸咗，希望幫我完成捧盃心願。」

標準流浪上場戲劇性以3比2反勝晉峰，繼續力壓傑志排小組榜首，今場面對出線競敵之一的北區，總監李輝立（Philip）預計十分難踢：「北區實力係唔錯，對強隊都可以抗衡，但求唔好失分先，始終佢哋仲未對過傑志。」陣容方面，新兵歐陽耀冲及盧美菲亞趕及註冊，今場可以候命，惟首席射手伊巴謙因累積5黃停賽。

年僅19歲的翼鋒梁凱俊連續兩場擔正，惟他指發揮仍有進步空間：「有時自己攞完個波後反應太慢，搞到攻勢斷纜，要多啲現身攞波，配合番球隊戰術。」他希望今場對北區可以達到教練要求，並嘗試爭取入球及助攻，幫助球隊全取3分。