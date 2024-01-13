7欖世界系列賽首站　港男隊一日兩勝

「世界七人欖球挑戰者系列賽」首站周五（12日）在杜拜開打，香港男、女子七人欖球展開2024年賽季，男子隊一口氣連贏兩場，女隊在新一年首仗向巴拉圭送上17蛋，打響頭炮。

港隊在男子組首仗對陣巴布亞新畿內亞，比賽中表現有些生疏，但終以 21比7獲勝，接著面對頭號種子格魯吉亞，港隊球員愈戰愈勇，以19比7力挫對手，首天即迎來兩連勝。明天將與小組另一支隊伍烏拉圭爭逐。

教練高勳對球隊的表現感到滿意，但他強調還有進步的空間。他稱讚了球隊對格魯吉亞的進攻和高壓追擊，以及丹馬克出色的個人進球。然而，他也提到下一場對陣經驗豐富的烏拉圭並不輕鬆。

港女子隊方面，在新的一年以17比0橫掃巴拉圭，取得了今年的開門紅，但在第二場比賽中，硬撼勁旅阿根廷隊以0比19落敗。在此之前，阿根廷擊敗了賽前大熱的波蘭，之後又擊敗了香港，即使在比賽後期兩名球員被罰下場，他們依然保持零失分。

中國香港女子隊教練魏翊軍（Andy Vilk）表示：「能在比賽開始時獲得一場勝利是好事，但我們知道這個週末的比賽將是一個更大的挑戰，而事實亦是如此。」

她續說：「阿根廷非常出色地執行了他們的比賽計劃，在明天與波蘭一戰上給我們提供了值得思考的機會。波蘭和阿根廷很相似，體能非常強壯且具有出色的速度。我們必須專注於我們所擅長的事情。我們在場上有一些新的組合，我們只需要確保按照我們的比賽計劃和優勢進行比賽。我們需要能夠更快地適應球場上發生的事情並做出反應。」