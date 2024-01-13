中國今晚亞洲盃第一擊！免費台直播

國足亮相亞洲盃搶胡！周六(13日)晚亞洲盃分組賽，中國國家隊於A組登場對塔吉克。雖然國足近年國際賽成績欠佳，但仍保持一定戰鬥力，面對第3、4檔次球隊都有較高贏面，有力擊敗「新丁」塔吉克，主勝博得過。(HOY TV 77台周六晚10時30分直播)

中國近期熱身賽演出未如理想，包括不敵香港及阿曼，但熱身賽畢竟以試陣為主，未必可以反映真正實力，嚟到正式賽事，相信國足會打醒十二分精神，全力爭勝，特別係今場對手塔吉克屬於同組最弱球隊，更加要把握機會搶分。主帥亞歷山大‧揚科維奇透露球隊近10日訓練強度非常大，球員狀態亦愈來愈好，唔需要將熱身賽成績睇得太重要。

根據內地傳媒分析，國足只要正常發揮，起碼可以打入8強。事實上，國足鋒線上兩位射手武磊、張玉寧都曾經去歐洲搵食，大賽經驗豐富，加上國足近4屆亞洲盃首場分組賽全勝，有力擊敗塔吉克打響頭炮。

至於塔吉克世界排名106位，低過國足27位，陣中大部分球員效力本土聯賽球隊，加上首次打入亞洲盃決賽周，大賽經驗嚴重不足，難免會怯場。雖然塔吉克近5場比賽獲4勝1和，但所贏對手只係馬來西亞及巴基斯坦等弱隊，不宜高估，今仗遇上中國，先至見真章。

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