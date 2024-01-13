賽馬會菁英盃　恩查梅開二度　傑志5球挫晉峰

賽馬會菁英盃B組賽事周六（13日）假九龍灣公園舉行，傑志憑恩查梅開二度，加上羅素、迪美路夫及米基爾建功，以5比0大勝晉峰。

傑志上場以4比4賽和標準流浪，在B組以7分居次席，今場開戰即搶攻，7分鐘先有米基爾於禁區內起腳，但稍為偏離目標。晉峰左路組織攻勢，22分鐘由歐陽浩銘接應袁世傑傳中起腳，但他錯失入球機會，傑志隨即反擊，羅素23分鐘接應角球頂入，助傑志領先1比0。傑志於35分鐘再把握角球機會，由恩查頂入，拉開至2比0。此子今場表現活躍，多次與米基爾於前場製造威脅，他在43分鐘梅開二度，射成3比0。上半場補時階段，恩查轉射抽射中楣彈出，米基爾補射亦被被晉峰門將麥梓軒撲出，傑志半場領先3球。

下半場傑志繼續強攻，55分鐘恩查於「K角位」施射，再被晉峰門將麥梓軒接到。晉峰嘗試反撲，66分鐘，林樂賢接應左路傳球射門斜出。傑志則在70分鐘再有角球機會，後備入替、身高1米95的金信煜頂中，但角度太正中，被晉峰門將麥梓軒接到。傑志於88分鐘由米基爾傳給迪美路夫快腳踢入成4比0，其後補時階段米基爾再接應角球門前踢入，最終傑志以5比0大勝而回。

賽後，傑志暫代主教練金東進表示：「今場球隊表現比預期理想，能取得5個入球大勝，為2024年帶來好開始。菁英盃讓年輕球員吸收經驗，進攻上我們嘗試了不同組合，效果亦不錯，製造了不少威脅。」他亦大讚恩查「幫到手」：「恩查能擔任翼鋒和前鋒位置，為我們帶來更多進攻組合，是隊中的核心球員。」傑志將於下周六（20日）對均業北區，金東進透露新兵拉美治有望披甲：「他已加入球隊訓練，可能下場可以上陣，但仍要觀察他下周訓練的表現，感覺他需要一點時間調整狀態。」