亞洲盃　港隊明登場鬥阿聯酋　安帥：我哋嚟攞經驗

港隊周日（14日）將於亞洲盃決賽周首戰，面對世界排名64位的阿聯酋，賽前雙方教練及球員齊齊出席記招，其中港隊主教練莊恩安達臣，表示作為今屆賽事世界排名最低的球隊，不應訂立太高目標，至於港隊門將葉鴻輝，則對認為能夠首次登上亞洲盃決賽周舞台機會難得，強調無論對任何對手，都會堅持港隊一貫踢法。

港隊是日記招被安排在阿聯酋之後，安帥在門將葉鴻輝陪同下出席，港隊相隔逾半世紀再戰決賽周，他首先講到球隊於今屆大賽的目標：「呢次大賽對香港人係好難得嘅機會，球隊喺一周前嚟到卡塔爾，呢度所有設施同球場質素好高，我哋係嚟攞經驗，今次嘅經歷對港隊未來發展好重要。」他指出作為今屆賽事世界排名最低的參賽球隊，對港隊的期望不會太高：「我哋期望冇可能太高，對住世界排名高過我哋超過50位嘅球隊，差距係好大，我哋首先要落咗場先，再檢視點對付對手。」

安帥透露早前在阿布扎比集訓時，有觀看阿聯酋的兩場友賽，對對手有一定了解：「阿聯酋係好強的球隊，我知道佢哋嘅球員個人能力出色，經驗豐富，對我哋會係一場硬仗。」他不忘感謝足總為球隊安排4周備戰時間，但指出備戰過程可以更好：「我哋要用2至3星期時間，去提升球員狀態，呢樣嘢係備戰期間遇到嘅挑戰，過去兩周我哋係阿布扎比進行戰術操練，為賽事作最後準備。」安帥早前曾透露正考慮再作人腳調整，是日有記者再追問，他則表示會留到最後一刻再決定。

葉鴻輝則表示非常珍惜今次出戰大賽的機會：「我效力咗港隊14年，同所有球員都係第一次參與今次大賽，希望可以享受比賽，盡力交出最佳表現，希望可以做到好成績，長遠嚟講，我希望仲有下一次，如果香港嘅年輕球員早啲參與呢類大賽，對佢哋發展會有好大幫助。」「阿輝」指出過去超過2年與安帥合作，讓他堅信港隊有能力踢出逼搶戰術：「起初我對港隊踢唔踢到逼搶戰術有保留，但透過一場又一場嘅比賽，我哋慢慢建立信心，所以嚟緊無論對手幾強，我哋都唔會改變踢法。」

阿聯酋則在較早時間舉行的記招，現場人氣明顯比起港隊記招更旺，記者會會場幾乎坐爆，期間更有伊朗傳媒，向主教練保羅賓圖問及對伊朗的看法。保羅賓圖2022年執教南韓期間，曾在東亞盃與港隊交手，惟他認為那場比賽參考價值不大：「南韓同阿聯酋球員唔同，2022年嘅東亞盃嘅參考佳績唔大，我更睇重港隊近日嘅表現，我哋會尊重對手，相信會是一場硬仗。」