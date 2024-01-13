賽馬會菁英盃　冠忠南區又贏一場力逼榜首

周六(13日)「賽馬會菁英盃」A組賽事，儘管冠忠南區人腳不整，但仍頻住較佳的入球把握能力，以3比1擊敗深水埗。

是役有基斯停賽，加上鞠盈智和史提芬彭利拿征港隊征戰亞洲盃決賽周，以及川瀨浩太有輕傷在身，冠忠南區將中場串連重任，交由佐佐木周和黎格爾負責。甫開賽，冠忠南區已積極搶攻，並在6分鐘先開紀錄，積遜前疑似侵犯尼高拉斯，惟球證未有任何表示，最終該位上季澳門3料足球先生，面對深水埗門將戴廷匡輕鬆射入。

冠忠南區第2個入球於30分鐘出現，尼高拉斯後場控波控甩腳，趙聡悟截得後送前，陳傲軒機不可失，推入禁區起腳，將比數改寫成2比0。雙方亦以這個比數完上半場。

換邊後，冠忠南區在53分鐘，再一次把握到深水埗後防犯錯，艾華門前快腳射入成3比0。大幅落後下的深水埗，在64分鐘有梁星耀一次睇到定的射門未能命中目標；4分鐘後，艾雲馬高雲一記美妙的射門，但就成為了冠忠南區門將顏翱天的表演機會。

戰至74分鐘，深水埗終於「破蛋」，張廣然左路傳入禁區，伏兵遠柱的鄧嘉連人帶波剷入網，為球隊追成1比3較接近比數。最終，冠忠南區以3比1擊敗深水埗，在A組積分榜繼續力逼榜首的大埔。