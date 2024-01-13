劍擊世界盃巴黎站　張家朗闖入32強

FIE劍擊世界盃巴黎站周六（13日）上演花劍個人賽，香港「劍神」張家朗亮相男子首圈賽事，面對澳洲對手格拉臣未受太大考驗，結果他發揮凌厲後勁連贏7分，以15比7報捷打入32強。但蔡俊彥則不敵日本劍手而提前畢業。

張家朗憑世界排名第4而直入淘汰賽，開段與澳洲的格拉臣互相試探，一度被對手追近至7比8的接近比數。但入局後，這位東京奧運金牌好手掌握主導權，向對手連番進擊，終於張家朗未有再給格拉臣機會，打出一波7比0的攻勢，大勝15比7。下一圈將遇上法國35歲老將、東奧團體金牌成員之一的蒙天尼，爭奪16強資格。

至於上月在日本取得個人首面世界盃分站銅牌的蔡俊彥，今仗未盡發揮，以13比15不敵日本的Fukuda Ryosuke。李逸朗及楊子加亦首圈告負，分別負於意大利的Giorgio Avola及日本的松山恭助。女花方面，唯一打入淘汰賽的符妤名將面對意大利劍手Elena Tangherlini，爭逐32強席位。

距離巴黎奧運尚有不足200天，要取得資格就要在4月1日截止前力爭足夠的排名分數，張家朗曾多番表示希望帶領港隊出戰奧運團體賽，惟目前港男花於奧運排名處於第6位，定當把握每一個搶分的機會。而巴黎站個人賽完成後，將於周日上演團體賽。