迪布尼歸位如虎添翼　曼城勇銳強襲紐卡素

迪布尼擔正撐起「藍月亮」！周日(14日)凌晨英超大戰，氣勢凌厲嘅曼城作客紐卡素。「藍月亮」自從捧走世冠盃冠軍後，狀態同信心全面提升，開啟「贏波Mode」嘅曼城冇幾多球隊可以抵擋，殘陣嘅紐卡素亦係螳臂當車，客勝放心捧場。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

曼城上年底曾經出現小低潮，但隨住喺沙特阿拉伯加冕「世界冠軍」，成隊波面貌煥然一新，連世冠盃在內已錄得5連勝，而且仲係愈踢愈勇，平均每場入超過3球，上場英足盃輕描淡寫5比0大破哈特斯菲爾德，基本上係寓賽於操，抖多1個星期叉足電，表現值得期待。

雖然王牌前鋒艾寧夏蘭特仍未復出，不過比利時中場發電機奇雲迪布尼強勢回歸，上仗復出後備上陣即交靚助攻，奇雲迪布尼在陣將帶動埋身邊球員，謝利美杜古、菲爾科頓、祖利安艾華利斯等唔憂冇「餐士」，曼城如虎添翼，巔峰狀態有排贏。

主場出擊嘅紐卡素近況低迷，即使上場英足盃晉級，但近6場聯賽5敗嘅差勁戰績仍畀唔到人信心，門將尼克普比、前鋒哥林威爾遜等傷兵影響太大，進一步拉遠同曼城嘅距離。而且「喜鵲」近8次聯賽對曼城完全捱打，曼城有7勝1和壓倒性戰績，捧客勝係最佳選擇。

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