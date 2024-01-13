賽馬會菁英盃　大埔激鬥香港U23

大埔運動場周日（14日）舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，大埔與香港U23交手。「綠戰士」上輪落敗，今場必定全力出擊，力爭重上勝軌；至於香港U23就會以活力彌補差距，盼帶來驚喜。（周日下午3時開賽）

高踞A組榜首的大埔，上場以1比3不敵南區，主教練李志堅承認落敗對爭取提前出線有一定影響。今場再鬥香港U23，「堅Sir」希望球隊防守表現能有所提升：「見到香港U23搵到適合佢哋踢波嘅方法，表現係不斷進步，希望我哋球員要做好防守，保持集中做好自己。」U22門將林志基訓練時受傷今場誓必倦勤，好消息是上場因病缺陣的羅振庭及王顯琛有望復出，至於新兵比迪高及盧卡斯，今場都有望為「綠戰士」披甲。

香港U23首循環分組賽僅以1球不敵大埔，但主教練司徒文俊認為往績只能作為參考，呼籲球員做好防守，避免讓對方得到太多死球機會：「大埔有好多外援，身體條件點都比我哋好，例如加比爾接應死球助攻有好大威脅，所以我哋要少啲犯規。」陣容方面，「司徒Sir」透露李卓軒和黎皚韜有傷在身，上陣成疑，好消息是上場帶病上陣，提早被調離場的劉家喬已無大礙。