賽馬會菁英盃　港會迎戰東方

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「賽馬會菁英盃」周日（14日）假香港足球會足球場上演壓軸戲碼，A組港會面對東方。重返勝軌的港會信心大增，今場誓要乘勝追擊，至於有新血加盟的東方，表現更具活力，為鞏固前列位置，絕不手軟。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會主教練東尼咸美頓是役因私事缺席，由領隊蒙哥瑪利（Monty）代為領軍，Monty認為即使東方有幾位主力因出戰「亞洲盃」而缺陣，實力依然秤先，惡戰難免：「就算東方走咗幾個主力，佢哋正選仲係好勁，而馬高斯係最有威脅嘅球員，要盡力限制佢嘅發揮。」此外，簡嘉亨今場要繼續停賽，未能候命。

近期推前1格出任防中的劉學銘，就指球隊目前士氣高昂，面對任何對手都不會退縮，有信心只要大家減少失誤，就能與東方一拼：「今季輸過畀東方，有啲失波都係自己失誤導致，我覺得只要改善呢點，我哋同東方絕對有得踢，希望可以贏番場。」

東方上場以3比0輕取深水埗，其中鐘樂安取得傷愈復出後首個入球之外，主教練盧比度（Chino）表示喜見他正逐漸重拾最佳狀態，一班球員能夠交出表現。今季東方兩次鬥港會全勝，包括聯賽作客港會場擊敗對手，惟Chino強調今場任務依然艱鉅：「港會班球員高大強壯，有能力令對手陷入困境，尤其喺港會場踢會更困難，但我哋會全力以赴去爭勝。」Chino透露于楊因涉及國際轉會程序，上場不在大軍名單，但有信心他即將可為球隊上陣。

至於新加盟的巴拉克（Aki），則對上場交出助攻感開心，對於今次重返港超加盟東方，他表示：「多謝教練團嘅畀機會我，香港一直係我嘅屋企，我已經申請緊特區護照，爭取有朝一日可以為港隊效力。」Aki透露加盟前曾有4個月沒有比賽，但感覺現時比賽狀態已逐漸回升，相信未來表現會更好。

港會 4-4-2

門將：81.艾斯亨利

後衞：18.積施利 5.菲杜化 3.費利皮爾 23.白星馳

中場：7.莊文歷 6.李俊諺 4.劉學銘 26.里奧

前鋒：91.泰亞高 30.福保羅

東方 4-3-3

門將：40.鍾凱文

後衞：17.柳志成 15.黃浩然 21.丹尼爾 2.賀爾

中場：8.巴拉克 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 31. 吳宇曦