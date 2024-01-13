祖高爾：熱刺除「魔」奏凱歌

所有讀者大家好，很高興英超聯賽經歷短暫的休息後在今周回歸，今場曼聯對熱刺絕對是一場大家值得期待的比賽。

我在談論曼聯時聽起來一定像是壞掉的錄音機，但這間球會在這段日子以來真的沒有任何變化。他們表現飄忽，即使取得勝利，看起來也從來沒有令人信服的表現。英足盃對韋根預期之中的勝利，掩蓋了此前客場不敵諾定咸森林的蒼白。

曼聯將尋求繼上仗奧脫福絕地反勝阿士東維拉後的連續第2場主場勝仗，主帥坦哈格賽前受到鼓舞，皆因一些球員可能在今場比賽傷愈復出。

勞基梳爾和哈利馬古尼看起來有望回歸球隊，這可能有助穩定曼聯最近幾周失球很多的左路防線，卡斯米路和美臣蒙特也可能回到中場的大名單，不過蘇夫恩岩拉伯特則暫時離隊征戰非國盃。

幾周前我重點推介了阿歷真度加拿祖，他的狀態異常出色。對現在的這支曼聯來說是無可取代的，考慮到他只有19歲，而且在翼鋒位置上曼聯在過去數季揮霍了不少金錢增兵，這絕對是一個令人震驚的想法。他可能是這場比賽中曼聯的關鍵，因為我們知道熱刺閘位球員喜歡向前助攻，這會讓阿歷真度加拿祖趁機攻擊在這些空掉的左路或右路區域，視乎他擔任的位置。

至於熱刺方面，他們似乎已經克服了一些困難，近5戰取得4勝，而且他們在季初憑藉一些精彩的足球主場擊敗曼聯。然而，當天的正選陣容中今仗可能會有多達6名球員，因向國家隊報到或受傷而缺陣，例如孫興民、比蘇馬、柏比沙亞、占士麥迪臣、雲達尹和基斯甸羅美路。

熱刺因非國盃而暫時缺陣的兩名球員將是他們巨大的損失，柏比沙亞和比蘇馬可以說是今季球隊最佳的中場搭檔，他們不但是中場中的主力，而且為普斯迪高路帶領的熱刺踢出他們想要的足球風格奠定了基礎。

看看取而代之的球員奧利華史基普和賓坦古亞，是否能夠保持帶領熱刺向前進攻所需的水平，將是一件有趣的事情。我知道還有一位能夠做到這一點的球員，就是剛新加盟的迪姆華拿。

我預計他今場會上演加盟後的地標戰，他是一位非常符合普斯迪高路戰術風格的球員，勤奮耐勞、前場壓迫、踢法直接、走位良好等一一俱備。我記得他此前效力車路士時有着出色的前場走位能力，但皮球很少成功傳到他身邊，當球傳到他腳下時，他卻少能入波。他未必能完全彌補孫興民缺陣下帶來的影響，但我認為他絕對可以對曼聯的後防線構成威脅。

權衡一切後，我還是看好熱刺。我認為曼聯對自己的比賽方式及風格缺乏信心，意味着熱刺即使作客也大有條件傷害他們。我預計這將是一場相當開放的比賽，兩支球隊都會有不少反擊機會，而熱刺將會是佔優並成功作客取得最後勝利。