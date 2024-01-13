佐藤壽人：日本如日方中　越南難阻「藍戰士」

日本於2019年亞洲盃取得亞軍，加上近期表現亦十分好，所以在今屆賽事被視為其中一支奪冠大熱球隊。

由於賽前歸隊的球員狀態各有不同，監督森保一將希望於分組賽階段，盡可能都派出每一位球員上陣比賽，而如果要令到晉級路途更加順暢的話，最重要的是今場分組賽首戰要旗開得勝。

伊東純也是其中一位近況特別醒神的外流歐洲聯賽球員，他於最近一場擊敗泰國的友賽中表現出色，證明他近況大勇，應該可以於前線帶領球隊進攻。

越南現正由前日本主教練杜斯亞領軍，我肯定他對藍戰士球員的了解，將有助他為今場賽事做好賽前部署。然而，事實上雙方的實力擁有明顯的差距，儘管教練杜斯亞擁有執教日本的經驗，但都難以拉近雙方的分野。

越南陣中擁有多位個人技術優厚的球員坐鎮，當中包括好波之人范俊海及球隊創造力來源阮光海。不過，每當比賽的強度有所提升的時候，他們往往都未保持應有的水平。

越南今仗大部份時間將要作出防守，能否取得分數就要視乎他們能否守得住對方的攻勢，但如日方中的日本，在有沒有空間的情況下都能夠向對方進攻，我預期藍武士今仗最終將可獲勝。