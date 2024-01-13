艾辛：祖國「黑星」旗開「得」勝

我的祖國「黑星」男孩在非國盃的首場分組將面對佛得角。

加納已經整整40年沒有贏得這項賽事的冠軍了，2010年及2015年取得亞軍的成績已是近年最接近奪冠的兩次參賽，而我很自豪能夠成為當中參賽的一分子。至於佛得角，這將是他們自2013年首次晉身決賽周後的第4次參賽，暫時來說他們的最佳成績是8強。

毫無疑問加納擁有很強的實力，我希望他們能在今次比賽中走得更遠。然而，如果球員想在對陣佛得角的比賽中取得領先，他們就需要交出比近仗更好的表現，皆因他們最近曾不敵科摩羅並只能打和納米比亞。幸好，他們今仗的對手狀態也不佳，佛得角在上一場熱身賽中以0:2不敵突尼西亞，表現乏善足陳。

古達斯是莫耶斯今季最精明的收購，並於韋斯咸大放異彩。我希望這名加納進攻球員能繼卡塔爾世盃後，再於在今屆非國盃有出眾演出，兼且在今場比賽帶領加納取得最後勝利。

對上3屆亞洲盃，他們都於分組賽階段敬陪末席出局，所以在今屆賽事他們將會決心打破宿命，希望可以首次晉級到淘汰賽。不過，由於此分組將會鬥得難分難解，所以第3名才是他們最理想可以達到的成績。

澳洲近年在教練格拉咸阿諾的帶領下取得重大的發展，我預期他們不會給予印度有太多的機會。我預計袋鼠兵團今仗應該可以輕鬆控制戰局，最終擊敗印度全取3分。