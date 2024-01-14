亞洲盃　國足首戰僅和新丁塔吉克

國足周六（13日）於亞洲盃決賽周亮相，面對分組賽首個對手塔吉克，結果下半場有朱辰傑頭槌入球被VAR推翻，僅以0比0賽和首次在決賽周登場的塔吉克。

國足首戰有派出武磊及譚龍出任雙箭頭，香港出身的戴偉浚擔正，與劉彬彬負責兩翼側擊，後防有蔣光太及朱辰傑鎮守中路，顏駿凌波把守大關。上半場塔吉克更多時間控球在腳，亦創造出更多攻勢，25分鐘，迪哈利洛夫推入大位勁射，逼使顏駿凌撲出。1分鐘後，這位塔吉克10號仔再有起腳機會，可惜偏離目標。

國足則靠戴偉浚左路突破，以及長傳予武磊，但國足進攻球員多數孤軍奮戰作戰，威脅不大。塔吉克逐漸加強逼搶，導致國足球員控球出界的低級失誤，場邊傳來內地攝記一陣揶揄：「咁都入到國足？」根據場上數據統計，上半場塔吉克射門次數錄得雙位數，國足則未能命中目標。

換邊後，國足攻勢未見起色，塔吉克繼續有埋門機會，56分鐘，卡莫洛夫一射僅僅柱邊出界。緊接國足中後場再次失誤，迪哈利洛夫在身邊有多位隊友幫波下，禁區外倉促起腳偏離目標。

72分鐘，戴偉浚殺入禁區一射不中目標，緊接就連同今場幾乎隱形的武磊，一齊被調走，國足形勢即刻有起色。79分鐘徐新順勢放冷箭，被對方門將撲出底線。80分鐘，朱辰傑頭槌建功，但經過VAR檢查後，球證判罰入球無效。結果國足與塔吉克全場互無紀錄，握手言和。