迪布尼扮演救世主1射1傳　曼城絕殺紐卡素

周日(14日)凌晨英超，「五冠王」曼城落後之下，全靠奇雲迪布尼扮演救世主，射入世界波，加上補時貢獻助攻，作客以3比2反勝紐卡素，呢位32歲比利時國腳成為近10年以來，首位喺英超後備上陣入波兼助攻嘅「藍月亮」球員，盡顯核心威力。曼城各項賽事6連勝，追至僅落後榜首利物浦2分，似乎想重演上季憑凌厲後勁衝冠。

曼城開賽2分鐘就受打擊，後衞基爾獲加將對手傳中波剷入自己龍門，雖然球證吹越位，避過擺烏龍，但卻不幸剷傷門將艾達臣摩拉斯，呢位巴西國腳踢到8分鐘，無法繼續比賽，由史堤芬奧迪加入替。

基爾獲加將功補過，26分鐘作出助攻，右路傳中由貝拿度施華射入打開紀錄，呢位葡萄牙國腳跟住仲有1次勁射，但被紐卡素門將杜巴夫卡撲出。

紐卡素之後大反擊，喺35及37分鐘分別由阿歷山大伊沙克、安東尼哥頓各建一功，迅速反超前2比1，如非史堤芬奧迪加救出阿歷山大伊沙克單刀波，恐怕「藍月亮」上半場唔止落後1球。

戰至69分鐘，曼城主帥哥迪奧拿作出今場最關鍵1次調動，換入奇雲迪布尼搏殺，佢僅上陣5分鐘，喺禁區外勁射入網扳平2比2。去到補時1分鐘，奇雲迪布尼長傳入禁區，由同樣後備上陣嘅20歲新星奧斯卡波比射入贏3比2，曼城成為英超史上第4支連續3場作客反勝嘅球隊。

奇雲迪布尼自上年8月首輪英超對般尼受傷後，直至上仗英足盃對哈特斯菲爾德，先至復出，當時已貢獻1次助攻，今場更加入波兼助攻，成為自2014年1月阿古路之後，近10年以來，首位喺英超後備上陣入波兼助攻嘅曼城球員。

賽後奇雲迪布尼喺社交網話：「我就係要呢啲，極之出色嘅團隊。」呢位中場大腦將成為曼城下半季能否收復失地最關鍵人物。